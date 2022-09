¿Nathalie Carvajal con planes de irse a Puerto Rico? Fredito Mathews llegó de sorpresa a Ecuador

Fredito Mathews llegó a Ecuador para sorprender a Nathalie Carvajal. Ambos se conocieron en el ‘Poder del Amor 2′ y, desde entonces han tenido química, pero sin formalizar la relación. Ambos estuvieron en el programa matutino En Contacto y Mathews reveló que le gustaría llevarse a la ecuatoriana e Puerto Rico, de donde es oriundo.

El presentador Henry Bustamente le preguntó a Fredito si se quedaría a vivir en Ecuador por Nathalie a los que él respondió “Yo creo que me la llevo a Puerto Rico”. Ante esto, la modelo ecuatoriana no dudó en decir que sí se iría.

Nathalie y Fredito se conocieron en la segunda temporada del reality show que se graba en Turquía, pero la relación fue una montaña rusa. Sin embargo, ellos mismos aseguran ahora que están dedicados a vivir el momento, pero pensando en solidificar los sentimientos y convertirse formalmente en una pareja.

Durante la entrevista que tuvieron en el programa matutino de Ecuavisa, ambos aseguran estar compartiendo y disfrutando el uno del otro. Carvajal también reveló que todo fue una sorpresa porque los planes eran que llegara en los próximos dos meses y no ahora.

La ex participante de ‘El Poder del Amor 2′ aseguró que se sorprendió mucho al ver que Mathews llegaba antes de lo planeado “algo superlindo. Me sorprendí muchísimo porque me cayó de sorpresa. Iba a venir más adelante, en un mes, dos meses”.