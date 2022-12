Roberto Ayala de MasterChef Ecuador revela su secreto para ganar, que les puede servir a los actuales participantes

Roberto Ayala, quien resultó ganador de la segunda temporada de MasterChef Ecuador, aún recuerda su paso por el reconocido reality.

Aunque en la actualidad no ejerce a plenitud el oficio de cocinero, como son llamados mientras son parte de MasterChef Ecuador, el reconocimiento ganado se mantiene. Roberto actualmente regresó a los aires, a ejercer su profesión de piloto, pese a que aún conserva su emprendimiento llamado “Cocina Clandestina”.

Sin embargo, ante algunos sucesos ocurridos en la cuarta temporada MasterChef, como la abrupta renuncia y sin motivos de Katherin de MasterChef Ecuador, Roberto Ayala decidió pronunciarse en redes sobre su experiencia.

“En la etapa MasterChef me dediqué a reír, a gozar, a abrazar y querer a gente que no conocía. Todo esto mientras estallaba la pandemia y nuestros corazones solo pedían una tregua. Los resultados fueron muy diversos. Hay personas que se quedaron conmigo, otras que no, pero al final del día uno elige cómo sentirse frente a las cosas. Yo elegí vivirlo a plenitud, aceptar el desenlace y por supuesto, no me arrepiento de absolutamente nada”.

Y es que esta sería la razón de su éxito en el programa, tanto en el resultado ante los jueces que cada programa calificaban su platillo, como con el público que lo siguió y respaldo hasta la final.

Roberto Ayala, un fan más de MasterChef

Desde que ganó la segunda temporada, Roberto siempre ha seguido de cerca las incidencias del programa. No es la primera vez que comenta las diversas reacciones de los participantes, que no siempre son de las mejores.

En esta semana, lo hizo por el caso de Katherin. Sin embargo, recordemos que en la tercer temporada también expresó su indignación cuando criticó a quienes se alegraron por la salida de Matías, de la tercera temporada.

En esa ocasión, dijo “Alegrate por derrotas ajenas, cosas que jamás podré entender de una persona #MasterChef”.