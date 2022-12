MasterChef Ecuador: La respuesta de Érika Vélez a la abrupta renuncia y sin motivos de Katherin de MasterChef Ecuador

Un momento incómodo ocurrió en el capítulo de anoche. Normalmente los participantes no son los que declinan su puesto en MasterChef Ecuador pero ayer sí sucedió. Katherin Santana, o como le decían; ‘Azulita’. Aunque sus compañeros le pidieron que no lo haga y tampoco explicó el por qué, se mantuvo firme en su decisión y hasta no faltó la reacción de Érika Vélez.

Katherin no pasó el reto de salvación en el que tenían que elaborar llapingachos con su toque personal. Pero como no le fue muy bien se fue directamente al de eliminación en el que consistía en hacer un plato libre inspirado en sus raíces. Tenían 45 minutos.

Pero al momento de ir los tres minutos a la despensa, Katherin tomó una drástica decisión y dejó de cocinar sin dar ninguna explicación. Su autoexpulsión fue sorpresiva y sus compañeros intentaron que cambie de opinión.

“Me voy a eliminación directamente. ¡Porque sí! Ya lo había decidido!”, dijo de forma tajante. Érika le preguntó por qué se quiere eliminar y le respondió “porque quiero”.

La respuesta de Érika

“Sé que es muy duro estar en las cocinas. Pero hay muchas personas que estuvieron esperando una oportunidad. Hubo gente que se quedó esperando un delantal blanco para estar acá”

Pero Katherin sin querer mediar palabras ni razones dijo que no cambiaría de decisión. Vélez quería solo una razón “válida” para entender el por qué quiso autoeliminarse.

“No daré razones, esas me las conservo”.

“Nunca te vi como una mujer que tire la toalla”, lamentaba Érika. Katherin fue aún más tajante y cerrada: “Yo no tiro la toalla, lo que para ti es tirar la toalla, para mí no”.

#MasterChefEcuador | Katherine decide no seguir en la competencia a pesar de la insistencia de sus compañeros. pic.twitter.com/lRQ7dd7OPW — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 7, 2022

Sus compañeros le gritaban que cocine algo, que para eso fue pero ella les respondió: “No voy a cocinar, me voy directo al reto de eliminación” dijo la guayaquilena.

La decisión de los chefs fue definitiva, dado el rechazo de la concursante hacia el programa. “Lastimosamente Katherin ha decidido no cocinar y de esa forma queda expulsada de la competencia. Lo lamentable es que igual va a haber un eliminado en este reto. Así que por favor aprovechen la oportunidad , que sí la tienen, y saquen un buen plato” expresó Érika, dándole un cierre al tema.