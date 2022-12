¡La sal se lo llevó!: Fernando, exchico Combate, es eliminado de MasterChef Ecuador

La cuarta temporada de MasterChef Ecuador tiene un nuevo eliminado. Fernando Montiel, el exchico Combate, que ya estaba más ‘salado’ durante esta semana y con su plato no logró convencer a los jueces con su plato en el reto de de esta noche para definir quién abandonaba las cocinas del reality.

Los participantes tenían 45 minutos para ejecutar el reto, con la despensa abierta, pero tenían que utilizar dos ingredientes: el babaco y las frambuesas con un procesador.

#MasterChefEcuador | El elegido fue Fernando. 💔 Nos veremos pronto amigo. Que este sea el comienzo de algo mucho más grande.🔥🖤 pic.twitter.com/aEeeTvuLq1 — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 10, 2022

Fernando hizo un plato llamado ‘Mi erma’. Una tortilla de maíz rellena de pollo y salsa de frambuesa. A simple vista se veía un poco escaso el plato y con poca técnica según los jueces.

#MasterChefEcuador | Prendan una velita para que Fernando logre salvarse.🔥 Es que su plato no tiene defensa de ningún tipo. 😱🖤 pic.twitter.com/n93SyPqHEo — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 10, 2022

La acompañó con dos salsas que no se llevaron buenas críticas debido a que no las llevó al punto de sal correcto.

Fernando no tuvo una buena semana en MasterChef Ecuador ya que todos los días tuvo delantal negro y hubo uno que abandonó las cocinas por una reacción alérgica que tuvo a camarones durante una de sus preparaciones.

Además, pese a que fue capitán en el reto de campo, dejó entrever que no es un buen líder ya que se dejó dominar por todas las órdenes que le dio Alexandra y aún así no ganaron. Por ello, sus compañeros del equipo naranja se molestaron con él y hasta lo acusaron con los jueces de no haber escuchado sus propuestas.

Jamil, a punto de ser eliminado

Jamil estuvo a punto de ser eliminado ya que presentó un plato con cortes de carne que en el centro estaba frío y la salsa estaba muy salada.