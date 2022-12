MasterChef Ecuador: La ‘sala Wilson’ tiene nuevo nombre gracias a lo ‘salado’ que está Fernando, el exCombate

Gracias a lo ‘salado’ que está Fernando Montiel, el exCombate, que no quiere dejar el mandil negro en esta temporada de MasterChef Ecuador la llamada ‘Sala Wilson’ tiene nuevo nombre. Se llamaba así por uno de los exparticipantes de la temporada anterior.

Ahora lleva por nombre la ‘Sala Nando’, en honor a Fernando. Todo porque él fue el capitán del equipo naranja en el reto de campo de ayer. No lograron los votos suficientes para subir directamente al balcón. Solo lograron 15 de los 52 comensales.

La Sala 'Nando' (Twitter Teleamazonas)

Ese equipo estaba conformado por Fernando, Alexandra, Cynthia, Johanna, Henry, Edison, y fue el encargado de la entrada.

Un día después, los chicos reprocharon que Fernando no fue un buen líder ya que no escuchó las opiniones de los demás, no se reunió con ellos para sacar adelante el reto de campo y solo hizo todo lo que le dijo Alexandra quien ha demostrado ser imponente, controladora y siempre quiere hacer todo ella.

Ante esos reclamos de los chicos hacia Fernando con los jueces, entonces fue bautizada en este capítulo la ‘Sala Nando’.

Montiel pasa directamente al reto de eliminación que en unos minutos será, el cual enviará a uno a su casa.

¿Qué es la ‘Sala Nando’?

Anteriormente llamads ‘Sala Wilson’ es un pequeño espacio con un acogedor mueble donde aguardan los que portan delantal negro y van directamente al reto de eliminación.

Desde allí, los participantes solo observan las primeras etapas hasta esperar su turno y ver quién da la pelea por seguir en la competencia.