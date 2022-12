Katherin de Masterchef Ecuador reveló las razones por las que abandonó el programa: sufre una enfermedad

Katherin Santana tuvo un efímero paso por las cocinas de Masterchef Ecuador tras su drástica salida del programa. La participante se volvió tendencia en Twitter cuando se negó a cocinar para poder salvarse en el reto de eliminación, lo que finalmente provocó su salida inmediata.

En el programa, la cocinera no quiso revelar las razones para querer abandonar el programa y pese a la insistencia de Érika Vélez y sus compañeros, Katherin dijo que no había quien le haga cambiar de opinión. Sin embargo, en un live con la presentadora, reveló por qué tomó esa actitud y la decisión de salir abruptamente a la semana del estreno.

#MasterChefEcuador | Katherine decide no seguir en la competencia a pesar de la insistencia de sus compañeros. pic.twitter.com/lRQ7dd7OPW — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 7, 2022

Dijo que todo está vinculado a su salud mental:

La abogada de Guayaquil dijo que tomó esta decisión desde el anterior episodio ya que estaba a punto de colapsar y que su salud mental no se encontraba bien. Además, reveló que padece de vitíligo, enfermedad que se caracteriza por la despigmentación de la piel y que le ha causado muchas inseguridades que se incrementaron con el paso de los días en Masterchef.

Otro de los motivos fue la pelea que tuvo con Jamil lo que la llevó a que su estabilidad emocional se tambalee.

“A mí no me gusta que se metan con mi físico y menos que hablen del vitíligo que me ha tocado muchos años superarlo, entonces ese día tuve una pelea muy fuerte con Jamil, ya los televidentes se han dado cuenta sobre eso y cuando se meten con ese tipo de cosas para mí ya me parece que son el límite de un ser humano, ya dices basta y para qué convivir con gente que, como lo dije en cámara y en la vida real, yo no me relacionaría jamás”, expresó.

Katherin dijo que su tranquilidad está primero. “Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, yo sé lo que yo soy y me quedo con la tranquilidad de eso”, recalcó.

Live de Teleamazonas sobre la salida de Katherin (Captura de pantalla)

Érika Vélez defendió a Katherin y dijo que no fue grosera

En el live, Érika dijo que rechazaba los comentarios en las redes sociales donde la tildaron como “grosera” ya que simplemente ella tomó esa decisión y se la debe respetar.

“De repente, y ojo para la gente que piensa que fue grosera conmigo, no lo tomo para nada como una grosería. Aparte Katherin, yo sé que había mucho estrés, yo también si me siento como agobiada puedo reaccionar mal, eso no me etiqueta como una mala persona, alguien grosera o soberbia y si la gente lo quiere interpretar así bueno es de libre interpretación también para las personas”, dijo la presentadora.

Katherin muestra fotos con su enfermedad

Luego de su eliminación, la cocinera subió a su cuenta de Instagram unas fotos dejando ver su enfermedad y cómo ésta puede afectar la salud mental de las personas que lo padecen.

“En algún momento las personas con #vitiligo nos hemos “acomplejado” (en su mayoría) por el impacto visual y la falta de empatía e información sobre nuestra condición de salud. Como todo en la vida, tiene su proceso de aceptación y cada historia es diferente desde la perspectiva en que la mires”, escribió.