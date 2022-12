Amiga de Katherin revela si conflictos entre los participantes de MasterChef Ecuador llevarían a su autoexpulsión

Johana, una de las compañeras más cercanas de Katherin en MasterChef Ecuador, aseguró a las cámaras de Teleamazonas que desconocen las razones por las que la cocinera aficionada abandonó la competencia.

Los productores del programa decidieron tomar las impresiones de algunos participantes sobre lo ocurrido, en especial de Johana, porque se había convertido en una amiga para ‘Azulita’, como le decían cariñosamente a Katherin.

@teleamazonasec Johanna es una de sus amigas más cercanas de Katherin ¿Por qué Azulita tomó esa decisión? #MasterChefEcuador ♬ sonido original - Teleamazonas

“Estoy desconcertada, no lo esperábamos, ninguno de mis compañeros y menos yo todo estaba tan bien que estoy como en shock”, dijo Johana tras finalizar el séptimo capítulo del programa culinario.

Además, mencionó que las especulaciones sobre una mala convivencia en la casa MasterChef son mentira “hasta último momento madrugó, estudió y nos hizo consultas. Yo la asesoré sobre un postre, por si le pedían preparar uno. Todo estaba perfecto”.

“Hasta la noche de ayer (lunes) estuvimos cocinando, practicando corte de vegetales, comimos entre todos. Todo estaba bien”, aseguró Johana.

Cuántos años es que tenía Katherin? Parece niña pequeña #MasterChefEcuador — nana (@cenizasopacas) December 7, 2022

La cocinera aficionada trató de conversar con Katherin tras su salida, pero ‘Azulita’ no quiso hablar con nadie. “No me dijo absolutamente nada, solo me dijo que no quería hablar con nadie y por más que intenté hablar con ella, no me contestó ni una sola palabra”, finalizó Johana.

Decir que la wafflera era de ‘aniñados’ le afectó

Las reacciones en redes sociales han estado variadas, aunque todos concluyen en que Katherin decepcionó a los televidentes, al renunciar a un puesto que muchas personas “habrían dado todo por tenerlo”.

Esa katherin se quiere lanzar a la victima del mundo y ella es la más acomplejada hdp! Una wafflera es la misma huevada q una sanduchera solo que con otro molde! Adefesiosa #MasterchefEcuador — Monica Faour (@MonicaFaour) December 6, 2022

Sin embargo, otra de las teorías con respecto a su auto expulsión se relaciona con el capítulo seis, transmitido el pasado lunes 5 de diciembre de 2022. En el mismo, el reto de salvación consistía en realizar un platillo utilizando como método de cocción un electrodoméstico.

Wafflera de aniñados???? ya te pasas Katherin jajajaja #MasterchefEcuador pic.twitter.com/pEsfZRDJAY — Ecuatorianisimo (@ecuatorianosote) December 6, 2022

Al equipo de Katherin le tocó una wafflera y ella mostró incomodidad.

“Todos saben que las waffleras son de aniñados, los pobres no tenemos”, fueron las palabras de ‘Azulita.

No se de que presion hablan si recien van a eliminar el 2do JAJAJA esa man de katherin es floja y soberbia... punto #MasterchefEcuador — SR (@smr0195) December 7, 2022

Este comentario generó una ola de críticas en redes sociales, donde los fanáticos del programa aseguraban que Katherin, solo buscaba llamar la atención, sin intentar superar los retos.