Gabriela Guerrero, novia de Allan Zenck habló por primera vez en redes sociales ¿Qué dijo la modelo?

Hoy un rostro silencioso, pero que se mantiene siempre en medio de una polémica de nunca acabar, se ha pronunciado, por primera vez los medios de la farándula ecuatoriana y también sus seguidores, se posaron todos sobre las historias de un personaje en particular Gabriela Guerrero.

Una mujer que quiera o no, siempre sale a relucir en cualquier nota que involucre a su novio Allan Zenck, el exesposo de la expresentadora de televisión, Carolina Jaume.

Allan Zenck y Gabriela Guerrero

Aunque la modelo no realizó ninguna declaración que involucre controversia, el solo hecho de haber hablado por medio de su cuenta en Instagram, ha llamado la atención de todos, pues la venezolana nunca ha hecho ninguna intervención ni comentario desde que comenzó su noviazgo con el empresario. Se podría incluso asegurar que nadie conocía su voz.

Gabriela Guerrero utilizó sus historias para narrar a la audiencia de la aplicación Meta, un caso un tanto cotidiano que tiene que ver con su hija, quien de acuerdo a lo que explicó la modelo, le confesó que tenía miedo de perder en una competencia en la cual está pronta a participar.

“Saben que mi hija tiene una competencia el sábado en Colombia, y me dice ´mamá, yo tengo mucho nervios, pero yo quiero ganar, quiero quedar en primer lugar´, me quedé pensando y le dije es normal que quieras ganar, pero lo más importante es que disfrutes, que vivas la experiencia porque todo lo que vivimos es lo que nos llevamos, que viva, que ponga todo su esfuerzo porque ha practicado mucho”, dijo inicialmente la criolla.

Asimismo, volviendo al tema del desconocimiento de su tono de voz, Guerrero envío un mensaje puntual a sus seguidores con respecto a eso, pues durante una segunda grabación, explicó que había recibido más de un direct, donde le preguntaban si ese era en realidad su voz.

“Para las personas que me han escrito que primera vez me escuchan la voz, esta no es mi voz. Estoy un poco disfónica, por eso me escucho así, estoy enferma de la garganta y hablo un poquito grueso” aclaró.