Allan Zenck y Gabriela Guerrero gozaron y bailaron el concierto de Daddy Yankee en Guayaquil

Allan Zenck y su novia Gabriela Guerrero se fueron a disfrutar del concierto de Daddy Yankee en Guayaquil. Estuvieron en primera fila con algunos amigos y bailaron hasta el final del tremendo espectáculo que se mandó el ‘Big Boss’.

[ Concierto de Daddy Yankee en Guayaquil: ¡Se gozó pero reinó el caos! ]

Fue a través de sus historias que el empresario compartió los momentos que vivió. Incluso, hasta le dedicó un par de letras a su amada quien apareció en los videos de su cuenta de Instagram.

Historias de Instagram de Allan Zenck (@azenck)

Incluso, cuando finalizó el concierto siguieron bailando y cantando las canciones de ‘La leyenda’.

Buen momento para ambos

Allan muestra sus expresiones de amor por Gabriela a través de sus redes sociales. Para las cámaras de ´Los hackers de la farándula’ dijo que está viviendo el mejor episodio de su vida afectiva, con su novia.

“Esa mujer es lo mejor que me ha pasado en la vida, esa mujer vale oro”, comenzó diciendo el exesposo de Carolina Jaume, haciendo alusión a su nueva pareja.

Allan Zenck dedica un emotivo mensaje a Gabriela Guerrero

Asimismo, el enamorado fue consultado sobre la posición de su pareja con relación a todo lo que se dice de ella y explicó: “Ella es una dama, ella jamás se ha puesto en el jueguito del toma y da, jamás se ha pronunciado, jamás ha caído en provocaciones, ella es una dama, es una mujer completa a carta cabal”.

¿Habrá matrimonio?

Y es que por los vientos que soplan, es imposible no pensar que el noviazgo busca una estabilidad más allá de la palabra, en relación a las probabilidades de darse el “juntos por siempre”, el empresario aseguró que: “Estoy loco por ella. Ojalá que quiera casarse conmigo, ojalá que me diga que sí, yo creo no merecerla, creo que no la merezco, estoy muy feliz”.

Allan Zenck y Gabriela Guerrero

Cabe destacar, que la ex presentadora de televisión, Carolina Jaume, aún argumenta que ellos siguen casados, aunque, Allan Zenck, desmiente por completo esa versión. La ex pareja se encuentra bajo un arduo proceso legal, que comenzó a principios de septiembre y que todavía continúa siendo objeto de investigación. En el proceso judicial se evalúan temas de custodia, pensión y agresiones.