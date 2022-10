Concierto de Daddy Yankee en Guayaquil: ¡Se gozó pero reinó el caos!

Aunque se la gozó, se perreó hasta abajo y todo se olvidó cuando vieron cantar a ‘La leyenda’, fue un verdadero caos y desorganización el concierto de Daddy Yankee en Guayaquil efectuado anoche en el Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera.

Ya desde el mediodía todo pintaba muy mal. Mar de personas haciendo filas, que hasta llegaron a las 04:00 para poder ser los primeros. Pero mientras avanzaba la tarde todo se ponía peor.

Al caer la noche, se evidenció en redes sociales el desespero por ingresar. Derribaron puertas, vallas y las quejas no faltaron. Hubo personas que compraron sus entradas pero no pudieron entrar por la desorganización. Y hasta reinó la viveza criolla de los que no tenían boleto pero sí entraron.

De hecho, ya cuando arrancó el concierto con Daddy en tarima se suscitaron varios incidentes en los exteriores del estadio: robos y más intentos por ingresar.

En el interior del estadio modelo también se registraron algunos incidentes durante el concierto de Daddy Yankee pic.twitter.com/aq7Z7MHJKC — Minuto & Medio (@MinMedio) October 5, 2022

Gente con boleto en mano se quedaron afuera del estadio modelo y no pudieron ingresar al concierto de Daddy Yankee pic.twitter.com/pXEGsUbOzr — Minuto & Medio (@MinMedio) October 5, 2022

Se brinda monitoreo a exteriores del estadio Alberto Spencer previo a concierto de #daddyyankeeecuador



Se observa alto tránsito vehicular. pic.twitter.com/giCgw8q94v — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 Samborondón (@ecu911sambo) October 4, 2022

Así se encuentran los exteriores del estadio Alberto Spencer previo a concierto de #daddyyankeeecuador.



Realizamos el monitoreo preventivo para su seguridad. pic.twitter.com/NQuAgPiMEO — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 Samborondón (@ecu911sambo) October 5, 2022

En 1er. filtro del Estadio Modelo, Guayaquil:

-personas sin entrada, que ingresaron

-persona que compró "a un señor"; no pudo entrar: vinimos de playas, compré 7 tickets x 90USD: 490 total me estafó

-persona que compró a 40 USD (costaba 90) pic.twitter.com/WeokQid0lD — Bajo La Lupa Ecuador (BLL EC) (@bajolalupaEC) October 5, 2022

#Guayaquil #daddyyankeeecuador



Nuevos incidentes en los exteriores del estadio modelo donde se está presentando Daddy Yankee en su concierto de despedida pic.twitter.com/cVdaQsMEl6 — Minuto & Medio (@MinMedio) October 5, 2022

#daddyyankeeecuador #Guayaquil



Miles de personas en los exteriores del estadio modelo a pocos minutos que comience el concierto de despedida de Daddy Yankee pic.twitter.com/PxmdahGARs — Minuto & Medio (@MinMedio) October 5, 2022

Pero se gozó

No soy de ir a conciertos, pero el último del king Daddy no me lo podía perder, gracias y hasta siempre #daddyyankeeecuador #LEGENDADDY pic.twitter.com/oS2DwikbDt — Johnny Cangás (@JohnnyCangas) October 5, 2022