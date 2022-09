Allan Zenck habló de su historia de amor con Gabriela Guerrero: “Ojalá quiera casarse conmigo”

Quien lo escucha hablar, podría decir con seguridad que nunca antes se había enamorado hasta ahora, el famoso empresario Allan Zenck, no pudo evitar mostrar expresiones de amor, mientras describía a las cámaras del programa ´Los hackers de la farándula´, lo que para él está siendo el mejor episodio de su vida afectiva, con su novia, Gabriela Guerrero.

“Esa mujer es lo mejor que me ha pasado en la vida, esa mujer vale oro”, comenzó diciendo el ex esposo de la actriz Carolina Jaume, haciendo alusión a su nueva pareja, la venezolana Gabriela Guerrero, quien últimamente sale mucho a relucir en los medios, desde que comenzó el pleito legal entre Allan Zenck y la ecuatoriana.

Asimismo, el enamorado fue consultado sobre la posición de su pareja con relación a todo lo que se dice de ella y explicó: “Ella es una dama, ella jamás se ha puesto en el jueguito del toma y da, jamás se ha pronunciado, jamás ha caído en provocaciones, ella es una dama, es una mujer completa a carta cabal”.

¿Habrá matrimonio?

Y es que por los vientos que soplan, es imposible no pensar que el noviazgo busca una estabilidad más allá de la palabra, en relación a las probabilidades de darse el “juntos por siempre”, el empresario aseguró que: “Estoy loco por ella. Ojalá que quiera casarse conmigo, ojalá que me diga que sí, yo creo no merecerla, creo que no la merezco, estoy muy feliz”.

Cabe destacar, que la ex presentadora de televisión, Carolina Jaume, aún argumenta que ellos siguen casados, aunque, Allan Zenck, desmiente por completo esa versión. La ex pareja se encuentra bajo un arduo proceso legal, que comenzó a principios de septiembre y que todavía continúa siendo objeto de investigación. En el proceso judicial se evalúan temas de custodia, pensión y agresiones.