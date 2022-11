“Dejar todo duele mucho”: Con este video Alejandra Jaramillo recuerda que hace un año dejó Ecuador

Tan rápido ya se cumplió un año desde que Alejandra Jaramillo dejó Ecuador para emprender nuevos rumbos en Estados Unidos junto a su hijo Sebastián. El pasado 23 de noviembre de 2021, la esmeraldeña se fue a un día de haber anunciado su renuncia en el programa “En Contacto” en vivo.

Ahora, ‘La Caramelo’ es panelista del programa de Unimás “Siéntese quien pueda” y parece que su vida ha mejorado, aunque Jaramillo no dejó pasar esta fecha para recordar lo que sucedió con un conmovedor mensaje. Con su video recuerda los miedos y temores que tuvo al dejar su vida ya hecha en Ecuador y lo que sintió al hospedarse en la casa de su hermana Gaby en Estados Unidos.

El video muestra una recopilación de las imágenes de los primeros días que llegó a Estados Unidos. “23 de noviembre del 2021. Sebas y yo nos subimos en un avión con el corazón roto por alejarnos de los que amamos”, dice su testimonio.

La ‘Caramelo’ dijo que este año se le pasó muy rápido y admite que fue gracias a la confianza en Dios no la hizo perder la esperanza.

“Llegué a la casa de mi hermana Gaby en Clearwater sin un plan, no sabía qué iba a pasar realmente conmigo. Dejar todo duele mucho, lo incierto aterroriza, pero les puedo asegurar que no dejé de confiar en Dios ni un solo instante. Migrar no es fácil, pero mi corazón no ha dejado de estar agradecido cada día de este año repleto de aprendizajes, aquí seguimos❤️ confiando en lo que nos espera”, fue el mensaje de Ale Jaramillo.

Recordemos que el novio de Alejandra Jaramillo, el presentador de televisión, Efraín Ruales, fue asesinado a tiros cuando salía del gimnasio en Guayaquil el pasado 21 de enero de 2021. Luego de 10 meses, Ale se fue del país.