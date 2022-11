El hijo de Alejandra Jaramillo quiere ser parte de La Tri, esta fue la reacción de ´La Caramelo´

El triunfo futbolístico de Ecuador contra Qatar se sigue sintiendo y tras ello, más de un aficionado ha encontrado ese detonante de motivación que le dicta que debe perseguir su sueño y volverse parte de las filas de la popular Tri, uno de ellos, fue nada más y nada menos que Sebastián, el hijo de Alejandra Jaramillo.

Y es que tal parece que la sangre de la familia de ´La Caramelo´ lleva con fervor todo el espíritu futbolero, pero no solo a modo de admiración, sino también de representación futura. Fue en medio de una entrevista realizada en las instalaciones de un restaurante, donde Sebas, el hijo Alejandra Jaramillo, fue abordado por los medios sobre si estaría él preparado “para darlo todo en el próximo mundial”.

El adolescente quien ya tiene 14 años, contestó sin titubear si quiera y dijo. “Si Dios me da la oportunidad, obviamente si”, lo que generó una emoción a mares en la ecuatoriana, quien estaba a su lado y no pudo contener la alegría al escuchar las palabras de su pequeño, ya no tan pequeño.

Asimismo, tras el primer cara a cara que dejó a Ecuador victorioso y que lo hizo tendencia en todas las redes sociales, la presentadora del programa ´Siéntese quien pueda´ tampoco pudo contener su emotividad ante este ansiado avance de su selección y entre los gritos y la euforia dijo “Ay amiga he gritado como no tienes idea, agradecida, feliz. Es el sueño de 18 millones de ecuatorianos y aquí estamos con el corazón, como se deben hacer las cosas”.

Alejandra compartió desde tempranas horas del domingo, toda la preparación que ella y su familia realizaron para ver el mundial. ´La Caramelo´ se trasladó hasta un restaurante par disfrutar del juego y allí gritó a todo corazón los dos goles de La Tri, en su primer encuentro con Qatar.