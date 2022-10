¡Miles de dólares! Lo que cobraría Alejandra Jaramillo por publicidad en Instagram

Alejandra Jaramillo ha trascendido como imagen de televisión, sobre todo dentro de la prensa rosa o farándula. La modelo y actriz no solo es panelista del programa Siéntese Quien Pueda, también es una influencer gracias a sus millones de seguidores.

[ ¡Vaya, vaya! Alejandra Jaramillo da 10/10 al físico de Julián Gil y le recordó el TBT donde aparece ‘como Dios lo trajo al mundo’ ]

Actualmente, la esmeraldeña de 29 años ostenta la increíble cifra de 3,7 millones de seguidores en la plataforma Instagram. Es en esta red social donde se muestra activa con su público y también se suma a colaboraciones con marcas.

Aunque a ciencia cierta no se conoce el salario y ganancias que tiene la expresentadora de En Contacto, un programa de farándula reveló meses atrás cuánto cobraría por un post.

Fue Santiago Castro en Calientitos TV quien contó, de una fuente anónima, que La Caramelo cobraría 4 mil dólares más IVA por una publicación en su feed. Por si eso no fuera suficiente, en el mismo segmento se comentó que en su momento el ahora difunto Efraín Ruales cobraba 700 dólares por historia.

Carisma

Alejandra Jaramillo acepta que no es ‘moneda de oro’ para caerle bien a todo mundo. Aunque ella no suele confrontar a sus detractores, si ha hecho algunas publicaciones que podrían interpretarse como indirectas para quienes no la quieren mucho.

La semana pasada, dijo en ‘En contacto’ que ella esta consciente que no a todo el mundo ella agradará. Después lo hizo para el micrófono de Leonel Allegues, quien abordó a ‘La Caramelo’ cuando salía de un evento.

“Siempre van a haber detractores. En la vida no siempre todo es bueno y positivo. Uno no tiene que enfocarse en lo negativo. Yo trato de agradecer lo bueno y continuar”, mencionó.

Su lado fitness

Además de ejercer la profesión de presentadora de televisión, Ale tiene un proyecto dentro del mundo fitness. Mundo Keto es la marca que tiene a su haber Jaramillo en ella vende rcetas, eercicios y procutos para tene una vida saludable.