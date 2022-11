Se van de puñetes en el veredazo de Bad Bunny pero suena ‘Neverita’ y se calman

Bad Bunny definitivamente enloqueció a sus fanáticos con su llegada a Quito, ya que fue su única presentación en el país dentro de su gira mundial “World’s Hottest Tour”. Miles de ecuatorianos se quedaron sin poder ingresar al concierto por lo que se concentraron en los exteriores del estadio Olímpico Atahualpa para poder escuchar el repertorio del puertorriqueño. Sin embargo, algo insólito pasó que quedó captado por las cámaras.

Resulta que uno de los fanáticos logró captar el momento en que un grupo de jóvenes comenzaron una riña en la avenida de las Naciones Unidas y avenida 6 de Diciembre. Se puede ver que todas las personas se hicieron a un lado, para no salir golpeados por la riña.

La gente cayéndose a puñete, suena Neverita y se calman, Bad Bunny? Un grande.#badbunnyecuador pic.twitter.com/xdCp1CkT0u — Imnotdaye (@iamdayer) November 17, 2022

Sin embargo, en ese momento, Bad Bunny dentro de su concierto, comenzó a cantar la canción ‘Neverita’ y en ese momento, todos los fanáticos comenzaron a corear el tema que hizo que la pelea se disperse y que los jóvenes bailen y todo regrese a la normalidad.

Diana Carolina fue una fanática que pudo transmitir el concierto desde su cuenta de TikTok y más de 26.000 personas se conectaron y pudieron disfrutar del show donde Bad Bunny hasta voló con su palmera al ritmo de “Un Coco” y “La Canción”.

Además, pudo conocer quién fue el que dañó a la chica de la canción “Callaíta”. Todos los asistentes gritaron a todo pulmón “el huevo”, cuando el cantante dijo “Ella no era así, ella no era así, no se quien la dañó”.