Diana Carolina revela cómo logró transmitir el concierto de Bad Bunny en Quito

Casi 25.000 usuarios se unieron a la transmisión en TikTok de Diana Carolina (@diana.carolina8.) de 26 años del concierto de Bad Bunny en Quito y esto hizo que se gane el cariño de todos los ecuatorianos que no pudieron asistir. Ha sido tanta la euforia que es primera en tendencias ya que todos los los fanáticos pudieron escuchar “El huevo”, la versión ecuatoriana de ‘Callaíta’.

“Quiero agradecer a todos y a las marcas por el apoyo, la verdad no me he pronunciado porque esto es demasiado para mi, estoy en shock, quiero que sepan que esto (transmisión) lo hice con todo el corazón, nada más”, fue el pronunciamiento de la joven que fue apodada como “la heroína de los pobres”.

Diana Carolina logró una cobertura completa del show y todo el mundo se pregunta cómo logró ser la única persona en todo el estadio en tener señal para transmitir todo el concierto. La joven lo reveló en su cuenta de Instagram: “Con fe y la energía de todos los que estaban conectados al live”, respondió ante un cuestionamiento de un chico que indicó que el internet estaba colapsado y no se podía ni enviar mensajes por WhatsApp.

Diana Carolina (Captura de pantalla)

Diana Carolina también reveló que los hizo por sus compañeros y amigos de su carrera de gastronomía, quienes no pudieron asistir y le habían pedido que grabe.

¿Quién es Diana Carolina?

Una TikToker creativa que publica contenido sobre situaciones que le suceden, su vida amorosa y tendencias de la red. De hecho, cuando llegó el día del concierto del ‘Conejo Malo’ mostró cómo se preparó para el gran momento.

En Instagram tiene en su biografía que es Ingeniera Comercial y que se prepara para ser chef. En una de sus historias aparece vestida de cocinera con el logo de una universidad en Quito.

A través de sus historias de IG estuvo activa antes y después de darse cuenta que es tendencia en redes.