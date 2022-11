¿Vetada de Ecuavisa? Esto respondió Mare Cevallos a supuestos rumores emitidos desde el canal digital de Santiago Castro, hacker de la farándula

La polémica entre Mare Cevallos y los programas de entretenimiento y farándula de Ecuavisa continúa. En esta ocasión desde el canal digital del hacker de la farándula Santiago Castro se iba a dar más detalles de que la modelo supuestamente estaba vetada del canal del cerro. Frente a ello, la guayaquileña no se quedó callada y respondió con pruebas desde su cuenta de Instagram.

“Amigos bellos yo solo les voy a decir que no solo existe la justicia divina, sino la justica terrenal, leyes que nos amparan. Entonces no se preocupen. Todo siempre se pone en su lugar. Dios pone todo en su lugar. Soy muy importante amigos aparentemente”, señaló la actriz en una primera historia.

[ Lea también: “Aprenda a no solo pedir perdón a Dios, sino a la gente”: Mare Cevallos arremetió contra Betty Mata, directora de En Contacto ]

Posterior a ello publicó una segundo, donde indicaba capturas de un ‘post’ del canal digital de Castro, donde se titulaba los siguiente: “Hoy a la paila Mare vs. Betty”. Alado de ello, estaba el ‘screen shot” de una llamada y un texto que Mare escribió:

"Primera historia de Mare Cevallos"./ captura de pantalla de Instagram

“Me encanta como me dan atención; vetada de ese ‘programucho’ será, porque en Ecuavisa no estoy vetada. Que pena que hablen por hablar; es que ya no saben que más hacer”. — Mare Cevallos

"Segunda historia de Mare Cevallos"./ captura de pantalla de Instagram

Asimismo en una tercera historia, dio más contexto sobre lo que posteo en la anterior: “el único (...) Hay siento que he perdido media hora de mi vida dándole energía en esto, pero la verdad es que estoy cansada de tanta mentira. La persona con la puse que estaba hablando, es el director de producción de Ecuavisa, el cual me dijo que le mande el video porque no tenía ni idea de que yo estaba vetada. De hecho no estaba vetada”.

De igual manera agrego: “Para que ustedes sepan, el cerro es una cosa, el sur es otra cosa. Aparentemente en el cerro no hay personas humanas con las que se puede conversar. Solo pasan este tipo de cosas. Entonces señores, si estoy vetada de ese matinal o de ese otro programa, a Dios gracias. Porque ser parte de un programa que apoya la misoginia, que solo habla de la gente, que no tienen aspiraciones más grande de hacer un programa de valor. Yo me auto veto, gracias a esa gente por hacerme sentir muy importante. (...) Hay falta de estudios, de visión, es claro, es notorio, que pena que nos lo hagan ver”.

[ Lea también: ´La Suka´ salió en defensa de Mare Cevallos y se fue contra Lazito: “Sé que está con una pierna afuera de Ecuavisa” ]