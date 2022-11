¡Hasta con bandera! Kike Jav fue a apoyar al Aucas ¿quién lo acompañó?

Con la camiseta de ‘Papá Aucas’ y envuelto en una bandera, el influencer y músico, Kike Jav, se dio cita en el Gonzalo Pozo Ripalda para apoyar al equipo de sus amores en una final que ha tenido que pasar muchas generaciones y hoy por fin se ha hecho realidad. En conversación con este medio, el joven nos comentó que espera que el ‘Ídolo del Pueblo’ gane 1-0 a Barcelona SC tal como lo hizo en Guayaquil.

Pese a que el clima no acompaña a los miles de hinchas que llenaron la ‘Caldera del Sur’, se siente la emoción y la algarabía y con los cánticos se calientan en esta tarde- noche fría de Quito.

Kike Jav acompaña a su abuelo, fiel hincha del #Aucas en la final de la LigaPro pic.twitter.com/XQJNKKgOf0 — Metro Ecuador (@MetroEcuador) November 13, 2022

“Sí vine con mi abuelito que veía los partidos del Aucas desde cuando jugaban en la cancha de El Arbolito”, dijo al mencionar que no se podía perder este momento y que acompaña a su abuelo y a su mamá en esta cita histórica.

Kike Jav en el Gonzalo Pozo Ripalda respaldando a #Aucas pic.twitter.com/BeYcRWgUVk — Metro Ecuador (@MetroEcuador) November 13, 2022

¿Cuántos años han pasado para que Aucas dispute la final del campeonato nacional? ¿Cuántas generaciones de hinchas añejos del ‘Papá Aucas’ han soñado con este inédito momento? ¿Cuántos viajaron al más allá sin haber disfrutado estas instancias estelares en ese largo recorrido? Pues el ídolo de Quito, fundado en 1945, tiene una espera de 77 años por una final, por lo que este días es muy emotivo para el fútbol ecuatoriano.

Kike Jav se va al mundial de Qatar 2022 con su ex novia:

Kike Jav publicó un nuevo video en su canal de YouTube donde anuncia que no solo irá al Mundial de Fútbol en Qatar, también irá acompañado de Tami Rivera. Además, reveló cuánto dinero gastará en el viaje, que considera “un sueño hecho realidad”.

No me voy solo a este mundial, he tomado la decisión de llevarle, de invitarle a alguien muy especial, que es mi ex literal. Porque habíamos estado juntos hace como cinco años con Tami y ella es más fanática del fútbol que yo y su sueño al igual que el mío era ir a un mundial”, fueron las palabras de introducción en el video que utilizó Kike para anunciar que la también influencer sería su compañera en Qatar 2022.

El influencer ecuatoriano mostró la reacción de Tami cuando le comunicó sobre el viaje. La invitó a su apartamento vestido como un hombre árabe y la recibió con el documento que indica el permiso para ir a Qatar “es como una visa para que asistas al mundial”, detalló Kike Jav.