Kike Jav se va al mundial de Qatar 2022 y llevará a Tami Rivera

Kike Jav publicó un nuevo video en su canal de YouTube donde anuncia que no solo irá al Mundial de Fútbol en Qatar, también irá acompañado de Tami Rivera. Además, reveló cuánto dinero gastará en el viaje, que considera “un sueño hecho realidad”.

“No me voy solo a este mundial, he tomado la decisión de llevarle, de invitarle a alguien muy especial, que es mi ex literal. Porque habíamos estado juntos hace como cinco años con Tami y ella es más fanática del fútbol que yo y su sueño al igual que el mío era ir a un mundial”, fueron las palabras de introducción en el video que utilizó Kike para anunciar que la también influencer sería su compañera en Qatar 2022.

El influencer ecuatoriano mostró la reacción de Tami cuando le comunicó sobre el viaje. La invitó a su apartamento vestido como un hombre árabe y la recibió con el documento que indica el permiso para ir a Qatar “es como una visa para que asistas al mundial”, detalló Kike Jav.

“Ella ha sabido ayudarme sin pedirme nada a cambio. Hasta cambie un poco mi estilo de vida gracias a ella. Gracias a su apoyo muchas cosas se me han dado. De no ser por ella no había logrado ir al mundial, pero no podía dejar de llevarla”, añadió el creador de contenido sobre los motivos que lo llevaron a invitar a Tami.