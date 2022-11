“El loco dejó todo atrás”: la indirecta de Nicky Jam a raíz de las controversias por supuesta brujería que le realizó su exnovia

"Nicky Jam filma el nuevo video de su canción junto a su ex"./ YouTube.

Aleska Génesis, exnovia de Nicky Jam, armó tremendo show al hacer pública un supuesto acto de brujería que le realizó al ‘old school’ del género urbano. Además, hizo varias declaraciones donde lo hacía quedar mal en ciertos aspectos. Sin embargo, el autor de “Piensas en mí”, no se ha dejado intimidar y también dejó su indirecta en redes sociales, lo cual se ha viralizado y ha causado muchas reacciones al respecto.

“Tú no estás viendo que el loco no está en chismes, ni nada. El loco está enfocado. El loco están en progreso. El loco dejó todo atrás. El loco lo que está es trabajando. Cada día trabaja más y trabaja más. ¿Por qué? Porque el loco lo que quiere es cumplir todos sus sueños. Y yo sé que con Dios lo voy a lograr”, dice la voz en off con la que aparece en video Nicky Jam, mientras una luz violeta lo ilumina.

Esta polémica entre la pareja resultó poco extraña, ya que supuestamente ambos personajes habían terminado en buenos términos su relación, de acuerdo a como aparecían en cada una de sus publicaciones.

[ Nicky Jam reaccionó ante el escándalo de los videos de brujería realizados por su ex Génesis Aleska ]

Incluso, tanto Nicky, como Aleska, realizaron y trabajaron juntos en el último trabajo del puertorriqueño, “Sin Novia”, donde al parecer ambos habían tomado su rompimiento de forma sana.

Sin embargo, el boricua se la pasaba por sus redes sociales escribiendo varios chistes, bromas, consejos, sobre la soltería y como en reiteradas ocasiones se sentía orgulloso de estar sin enamorada.

[ ¿Todo fue parte de un plan? Aleska Genesis reaparece tras viralizarse videos donde practicaba brujería a Nicky Jam ]