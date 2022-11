Allan Zenck inunda las redes en halagos para su novia Gabriela Guerrero: “Eres todo lo que está bien”

Un amor que parece sacado de telenovela, viajes, fotos con extensas dedicatorias, palabras emotivas, el empresario Allan Zenck, ex esposo de la ex presentadora de televisión Carolina Jaume, parece estar viviendo todo un romance quinceañero con su novia, la modelo Gabriela Guerrero, a quien no deja de presumir ni un segundo en su Instagram.

Fue a través de una de sus más recientes historias, que Allan Zenck escribió lo que parece ser una muy genuina declaración de amor, resaltando a detalle cada una de las virtudes que según explica él, forman parte de la personalidad de la venezolana que le ha robado el corazón.

“Tienes tantas virtudes, sentimientos tan lindos, pero lo que más amo de ti, es tu sencillez, tu humildad, tu nobleza, tu sonrisa, tu actitud frente a la vida, siempre tan feliz, siempre transmitiendo alegría, paz y positivismo”, recoge parte del mensaje hecho por el empresario, quien para cerrar resaltó con “Eres todo lo que está bien”. Tal parece que la relación va viento en popa y sin nada que desear, al menos eso es lo que dicen sus redes.

Sin embargo, es bien sabido que Allan Zenck, parece estar en todo un debate de sentimientos, pues al tiempo que escribe de manera pública a una, también, según se presume escribe de manera incógnita a otra, Carolina Jaume quien hace muy poco, lo acusó de dejar comentarios muy fuera de lugar desde cuentas fakes. Lo que deja la interrogante del por qué continúa con esta guerra que parecía pausada.

La actriz explicó que uno de sus asistentes de redes sociales, le comunicó que la usuario Karlasurita85, quien dejó un muy criticó mensaje acusándola de “no haber valorado su hogar”, era en realidad su ex marido, pues tras rastrear la cuenta de destino, dieron con la dirección de correo electrónico de Allan Zenck.

Lo que deja muy mal parado al empresario, quien también ha sido acusado en reiteradas ocasiones de haber descuidado la manutención de su hijo.