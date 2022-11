Carolina Jaume alquila su casa por problemas económicos y Allan Zenck le escribe desde cuentas falsas

Santiago Castro, en el programa ‘Los Hackers de la Farándula’ reveló un mensaje de Carolina Jaume donde explica porque tomó la decisión de alquilar la casa que compartió con Allan Zenck cuando aún eran esposos. La ex presentadora de Ecuavisa señala que no cuenta con los mismos ingresos económicos que hace unos años y “por lo tanto, me quedó grande”.

“La alquilo, no solo porque me queda enorme y genera muchos gastos mensuales. La situación económica no es la mejor para mí ya que no estoy trabajando gracias al ‘quijada de Titanic’ y me quitaron todo”, escribió Jaume al presentador de ‘calientitos Tv’.

De igual forma, dejó claro que esa casa la compró ella, gracias a los frutos de su trabajo años atrás y no con ayuda del empresario ecuatoriano, como muchos señalan.

“Me la compré en ‘Las tardes son de Carolina’, transmitido por Canal Uno. Ganaba 8 mil dólares mensuales, más campañas publicitarias, eventos, etc. Luego trabajé en GamaTV ganaba 10 mil dólares y fue donde más comerciales y eventos tuve. Tuve tres programas: Puro teatro, Dueños del medio día y Baila Ecuador”, agregó.

También añadió que se irá a vivir a un apartamento más modesto, cerca de la casa de su madre y hermana “vivir ya que lo que gano, no me alcanza para todas las deudas que dejó mi matrimonio y los gastos legales que tuve que cubrir para defenderme de demandas falsas”.

Carolina, se ha visto envuelta en diferentes polémicas desde que terminó su relación con Allan Zenck, sobre todo, relacionadas con la custodia de su hijo y la manutención que conlleva. En una parte del mensaje, del que dio autorización para ser difundido, Jaume afirma que ahora es madre y padre a la vez y todo lo paga sola.

¿Allan Zenck la acosa desde perfiles falsos?

Otra revelación importante que realizó Santiago Castro es, que al parecer el empresario ecuatoriano y ex esposo de Jaume, la estaría molestando desde perfiles falsos en Instagram. En una publicación que hizo recientemente Carolina, el usuario de una presunta mujer, le dejó un comentario donde afirma que “las familias se valoran”.

Para comprobar que se trataba de Allan, Castro recurrió a la opción de pérdidas de contraseña en la red social y así le salió que el correo detrás del perfil inicia con una A y termina con la K, insinuando que podría ser el correo electrónico de Allan Zenck.