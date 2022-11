Alejandra Jaramillo con el corazón roto: “Ecuador merece paz, no más violencia” tras ataques en Guayas y Esmeraldas

Hay conmoción en todo el país por la ola de violencia que azotó por casi 24 horas en Guayas, Esmeraldas y durante la noche en Santo Domingo. Desde la madrugada del 1 de noviembre, Ecuador vivió una jornada de ataques por bandas criminales sin precedentes. Los ecuatorianos dentro y fuera del país han mirado con horror lo que está sucediendo. Una de ellas fue Alejandra Jaramillo.

Por medio de su cuenta de Instagram, la esmeraldeña expresó su dolor y preocupación por lo que sucedió en Guayaquil y su cuidad natal: coches bombas, asesinatos a policías y explosiones en gasolineras.

Cuando me voy a dormir trato de orar y agradecer todos los días por lo bueno; este momento ha sido diferente al enterarme todo lo que está sucediendo en mi país. Especialmente en dos ciudades tan importantes para mí, la que me vio nacer y la que me vio crece. Que Dios nos proteja todo el tiempo, pienso en mi familia y amigos. En tanta gente buena y honesta que debería vivir en paz. Ecuador merece paz, no más violencia

— Alejandra Jaramillo