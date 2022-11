Alejandra Jaramillo obtiene la inmunidad en ‘Siéntese quien pueda’: Personificó a la protagonista de ‘La fea más bella’

Alejandra Jaramillo obtuvo la inmunidad la primera semana de noviembre de 2022 en ‘Siéntese quien pueda’ y se salvó de ser eliminada como una de los panelistas del programa de farándula. Julian Gil, explicó que el reto para conseguir el pase de salvación, consistía en lograr dentro de 24 horas, una entrevista con algunos de los actores que fueron parte del elenco de ‘La Fea más bella’.

El invitado de la semana, Víctor González, fue el encargado de colocar el reto y detalló que, aunque es una novela de hace muchos años ha sido muy icónica. Además, reveló que evaluaría la creatividad y esfuerzo de cada panelista en sus trabajos.

Cuando llegó el momento de que Alejandra presentará su material, la ecuatoriana resaltó “yo decidí ponerme creativa y me dieron las 2 de la mañana. Luego me pregunto porque me dan esas horas, pero aquí les tengo mi trabajo”. Inmediatamente apareció en pantalla un video que enfoca a quien parece ser la actriz de ‘La Fea más bella’, aunque no se le ve el rostro.

Al principio solo muestran planos de su ropa, cabello y la enfocan de espalda, e intercalan las imágenes con otras de la verdadera novela, exactamente la escena donde la protagonista está realizando una entrevista de trabajo. Es allí, donde enfocan el rostro de quien está personificando a ‘La Fea más bella’ y resulta ser Alejandra Jaramillo.

Haciendo gestos, voces y todo lo necesario para imitar a Angélica Vale, quien le dio vida a Betty en la novela de 2006. Cuando se termina la escena, aparece la actriz mexicana dándole gracias a la presentadora ecuatoriana por tan lindo homenaje y que se sentía agradecida de ser incluida de esa forma al programa.