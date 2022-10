Halloween ya está aquí y la pareja de Kike Jav, Tami Rivera ya lo sabe, este fue su atrevido disfraz

Así como Halloween saca a relucir el lado más terrorífico de las personas, quienes lo dan todo al utilizar los más escalofriantes atuendos, hay quienes por su parte, se dan a la tarea de mostrarse más atrevidos y sensuales que nunca, algo que se le da muy bien a la modelo y pareja de Kike Jav, Tami Rivera.

La influencer aprovechó el popular día de brujas para lucir un disfraz de Gatubela, el cual cabe destacar se ha llevado toda la mirada y los halagos de los usuarios de Instagram, pues la también DJ compartió recientemente una fotografía a través de su cuenta personal, donde se dejó ver toda vestida de negro, con unas medias altas de encaje y un body de lencería que deja poco a la imaginación.

“Del 1 al 10 cuánto le das a mi disfraz ?”, escribió la modelo como texto acompañante de la postal que ha hecho arder las redes, asimismo, Tami aprovechó e hizo una invitación a sus fanáticos a pasarse por su cuenta en Only Fans, donde prometió igual o mejor contenido con relación a esta temática.

La fotografía que tiene menos de 24 horas de haber sido compartida, ya recoge más de 18 mil likes y un poco más de 100 comentarios. La influencer es muy popular por publicar contenido atrevido en sus redes, fue hace al menos un mes, que la pareja del cantante Kike Jav, se creó una cuenta en la plataforma para adultos y esta resultó todo un éxito, pues en menos de un día, Tami captó más de 100 suscriptores.

Sin embargo, como todo, la DJ fue centro de elogios y criticas por incursionar con este tipo de contenido, pues muchos la tildaron de haber tenido que recurrir a eso por “no haber estudiado”, a lo que ella respondió.

“Yo estudié teatro, he estado en comerciales de importantes marcas, largometrajes, cortometrajes, soy modelo profesional, estudié producción musical, soy DJ. También hice fisiculturismo, fui parte de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness por lo que tengo varias certificaciones; si a ti no te parece que haya estudiado porque no es una carrera como doctor, ingeniería, eso no es mi problema”, dijo.