¡Se quedó soltero! Se viralizan imágenes del chico de la Mitad del Mundo, víctima de Lizbeth Rodríguez

Bastaron solo 20 dólares para que Lizbeth Rodríguez saque a la luz la infidelidad de una mujer que se volvió viral en las redes sociales. Esto, provocó que la gente se aglomere y se entere de la traición de la chica a su novio de cinco años. Ahora el chico de la Mitad del Mundo está soltero y ha contado cómo fue que cayó en las redes de la youtuber mexicana.

En la red social de TikTok, se pudo ver al chico que quedó soltero tras haber participado en el programa “Infieles”. “Cuando el man que le hizo romper Lizbeth Rodríguez en la Mitad del Mundo está soltero”, dice el video y se lo puede ver en un bar tomando cervezas.

Y efectivamente sí quedo soltero. El joven nos contó que ese día estaba disfrutando del lugar turístico con su novia cuando a lo lejos alcanzó a ver a la youtuber mexicana junto a su grupo de producción. La chica le dijo a su novio que se acerquen para pedirle una foto. “Sí nos tomamos la foto con Lizbeth y en ese momento ella nos ofreció 20 dólares por teléfono y como yo confiaba mucho en ella y pensé que ella también, accedimos”, manifestó.

“Me sentí dolido, frustrado y después de 5 años me di cuenta que me estaba engañando. Lizbeth encontró fotos en su teléfono que no me hubiese gustado ver pero pienso que era necesario. Pero los 20 dólares que gané no justifica el nivel de vergüenza que pasé. La gente empezó a acumularse y a sacar fotos y mucho más ahora que se hizo viral en TikTok”, dijo el joven.

Lo que encontraron en el celular de la chica infiel:

El exnovio relató que lo que encontraron en el celular de su ex fue unas fotos con otro hombre. “Ella supuestamente se había ido a un diplomado en otra ciudad, pero resultó que no, se fue su amante, su novio su esposo, no se, se fue a otro país. Además, en las fotos se los podía ver en un montón de lugares”, añadió.

Las fotos estaban en una galería oculta que Lizbeth encontró. “Pienso que si revisaban más su celular hubiese encontrado peores cosas, mejor que eso no pasó”, finalizó.

Lizbeth Rodríguez se encuentra en Ecuador cazando infieles y en videos que se ha viralizado se ha podido ver que las cosas no han salido nada bien para las parejas. Hombres y mujeres son infieles.