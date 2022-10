“¡Sí, sí! Estoy con otra persona”: Lizbeth Rodríguez ya cobró sus primeras víctimas en su paso por Ecuador

Así es, la reconocida youtuber mexicana, Lizbeth Rodríguez, ya está en Ecuador y cobró sus primeras víctimas en su paso por la Mitad del Mundo. Expuso la infidelidad de una chica y esto generó que los gritos de la pareja que, aceptaron el reto, llenen el lugar. Un video de este hecho se filtró por medio de TikTok. Además, Metro Ecuador pudo conversar con quien fue víctima del engaño expuesto por la personaje de las redes sociales.

El clip estaba titulado como “Badabum en la mitad del mundo”. Al parecer fue la grabación de un aficionado lo que mantuvo el video publicado en la red social china.

En la escena se podía ver a una pareja. Una chica vestida con una falda morada, saco rosado y zapatillas blancas. El chico, quien resultó ser el engañado, estaba con un pantalón oscuro, camisa tomate y amarrado un saco. Junto a ellos la youtuber.

Lo primero que se escuchó del video son los gritos de la pelea: “deja de ser cínica”, le decía él, mientras la chica respondía: “¡Yo soy así!”. Mientras la discusión continuaba: “¡Así cómo!, ¿Infiel?”.

“¡Sí, sí! Estoy con otra persona y, ¿qué quieres?”: Lizbeth Rodríguez ya cobró sus primeras víctimas en su paso por Ecuador. pic.twitter.com/jjGQ0uik2L — Metro Ecuador (@MetroEcuador) October 26, 2022

Frente a él la chica de manera eufórica seguía respondiendo: “qué quieres que te diga. ¡Sí, sí! Estoy con otra persona y, ¿qué quieres? Ya, ¿eso quieres escuchar? Ya, ya escuchaste mier....”.

El joven molesto y decepcionado solo respondió: “Ya lárgate ya. Solo quiero que te largues. Yo no entiendo por qué después de tanto cariño que te di. (...) Te compro las cosas, me pides la plata para las uñas, porque ni siquiera trabajas”.

En la discusión, a lado de los gritos y revisando los celulares estaba con su clásica cara de consternación Lisbeth Rodríguez.

"Lizbeth Rodríguez en Ecuador":/ captura de pantalla de TikTok

“Me sentí muy dolido”

Joann Redrován, el joven que fue víctima de la infidelidad, pudo conversar con Metro Ecuador y expresó como se sintió después de ser una de las víctimas del reto de Lisbeth. Pues lo que develó la youtuber le rompió el corazón.

“Me sentí muy incómodo, me sentí muy dolido, muy frustrado, con mucho sentimiento cuando descubrí que realmente me era infiel. En principio ella era fan (su exnovia). Nosotros estábamos pasando por la mitad del mundo todo normal compartiendo un momento chévere. Pues a lo lejos estaba el equipo de ella”, señaló Joann.