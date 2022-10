Lizbeth Rodríguez y algunos de los estragos que ha causado hasta ahora, en su cacería de infieles por Ecuador

El que sea infiel que tire la primera piedra, o no, mejor que no salga, al menos no mientras Lizbeth Rodríguez continúe en Ecuador. La popular ´caza infieles´ está decidida a acabar con la mantilla de perfección que las relaciones amorosas, dicen, o por lo menos aparentan tener frente al mundo y también entre ellos mismos.

Si ves una multitud aglomerada en una calle, o logras escuchar gritos de reclamo, puedes asegurar que se trata de un caso del programa ´Exponiendo infieles´, y es que desde que la presentadora mexicana tocó suelo ecuatoriano, podría decirse que el índice de rompimientos ha aumentado en un 99.9%.

No lo decimos nosotros, lo demuestran las redes sociales, la ´caza infieles´ ha hecho estragos en el corto plazo que lleva dentro del país, sus puestas en escena han logrado volver tendencia más de un momento de separación y ha puesto sobre la mesa la revelación de un tercer agregado, haciendo que las parejas se griten sin pudor alguno frente a las cámaras y también frente a todo aquel que vaya pasando.

¿Cómo lo hace?

Más de uno se estará preguntando ¿Cómo logra generar controversia entre dos novios? Fácil, utilizando el artefacto electrónico que sabe todo y más de todas las personas en el mundo, el teléfono celular. La presentadora se da a la tarea de esculcar el móvil de cualquiera de los dos novios en busca de evidencia, en caso de encontrarla, esta va leyendo en voz alta y detenidamente, todo lo que el novio, o la novia, creían tener bajo total resguardo.

Como es el caso del video de a continuación. Mientras la mujer intenta calmar a su pareja, Lizbeth Rodríguez va agregando más leña al fuego con los detalles de los chat hallados.

“Es que eres diosa”, se le escucha decir a la ´caza infieles´ en un segundo caso, mientras revisa el teléfono de un chico, en plena calle, rodeada de varios transeúntes que piden a gritos que no solo se le esculque el celular a él, sino también a su novia.

Otro de los enfrentamientos ocasionados por Lizbeth Rodríguez, el cual cobró bastante revuelo, fue el de “Badabum en la Mitad del Mundo”, los gritos de la mujer retumbaban en el video, este fue un caso peculiar, pues la novia no fue tan sumisa como los casos anteriores, en vez de tratar de conciliar, le gritó a los cuatro vientos que si tenía una canita al aire.

“Qué quieres que te diga. ¡Sí, sí! Estoy con otra persona y, ¿Qué quieres? Ya, ¿eso quieres escuchar? Ya, ya escuchaste mier....”, dijo.

Y esta es solo una corta lista de algunos de los casos que van hasta el momento ¿Nuestra recomendación? ¿Quieren durar muchos años más? No salgan.