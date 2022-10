“Tarados de mie...”: Carlos José Matamoros arremete contra quienes lo acusaron de maltratador y advierte con “repartir notificaciones”

El presentador de TV, Carlos José Matamoros, estalló en contra de algunos programas de farándula y periodistas de la ‘prensa rosa’ que lo acusaron de maltratador debido a la fotografía que publicó su pareja, Kathe Lino, mejor conocida como ´La Puchy’ con el rostro herido. En reiteradas ocasiones lanzó advertencias y que comenzará a “repartir notificaciones” con su abogada.

En un en vivo que hizo en su cuenta de Instagram, Matamoros explicó que ha mantenido silencio durante toda la bola de nieve que se desató por dicha publicación.Para él fue una acción inteligente pero que ya decidió romper el silencio para avisar a quienes lo acusaron de hasta tener antecedentes. “En programas de farándula me han dicho golpeador y maltratador, cuando la fuente dijo que yo no la golpeé”.

“Tarados de mier...Todos los que me jodie... vana recibir notificaciones legales...Boca tienen los humanos y ustedes tienen hocico”

Exige disculpas públicas

Dijo que los programas de farándula que ”me hicieron pedazos” tienen la obligación de retractarse porque no hay ninguna demanda en su contra en la que se lo acuse de maltratador según dijo.

“El que no se retracte va a recibir notificaciones de mi abogada, y más cuando ’la Puchy’ dijo que yo no maltraté. Tienen que pedirme disculpas públicas, los idiotas y los chacales. Yo no he agredido a nadie, no me jod... la vida”

‘La Puchy’ rompió el silencio

Recientemente salieron a la luz unas fotografías de ella, con lo que parecen ser rasguños en su rostro las cuales fueron compartidas a través de sus propias historias de Instagram. Ello ha causado revuelo, pese a que fueron eliminadas casi de manera inmediata.

Lino realizó un video donde se muestra sin un solo rasguño en su rostro, la grabación donde la ecuatoriana pidió respeto y aseguró que nada de lo que se está diciendo en redes sobre su expareja, es cierto, fue compartido por medio de la cuenta de farándula ‘Viralizados’.

“Una vez más está confirmado que cuando uno sube una foto en las redes sociales, todo el mundo está acostumbrado a asegurar cosas que jamás existieron solo porque la suponen. Carlos José no me ha maltratado, no me ha pegado como todo el mundo lo está diciendo. Todas las parejas tienen bajos y altos y por favor ya déjense de generar tanto odio, tanta malicia, aquí hay dos familias de por medio que nos hacen daño, respeto por favor, para ambas familias. Y miren aquí está mi rostro, no tengo ningún golpe, ningún moretón, ya por favor, basta de tanta maldad”, dijo ´La Puchy´ en el transcurso del clip.

Sin embargo, la modelo no explicó con que finalidad subió las fotografías que actuaron como combustible en toda esta polémica que cada vez se extiende más y deja al descubierto los lados débiles de su ex relación..