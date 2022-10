“Si quieren decir lo que les da la gana, digan”: Carlos José Matamoros respondió a las acusaciones que le hizo ‘La Puchy’

Tremenda polémica se desató por una fotografía que publicó Katherine Lino ‘La Puchy’, donde acusaba a Carlos José Matamoros de haberla golpeado. Frente a esto, el ‘Paparazzi’ respondió y dijo no se iba a defender frente a lo que se pueda decir de él.

“Ay si dios me pusiera hablar y es porque yo no nunca digo las ‘perradas’ que la gente me ha hecho a mí”, señaló el presentador de farándula para las cámaras de ‘De Boca en Boca’.

Así mismo dijo: “Tírenme piedras, digan lo que les dé la gana, no me voy a defender de nadie. Si quiere hablar, si quieren decir lo que les da la gana, digan”.

Parecía que estaban enamorados

Según lo confirmaron hace meses, tanto Carlos José Matamoros, como Katherine Lino tenían planificado casarse, ya que según habían anunciado a los cuatro vientos ambos estaban enamorados.

Además tenían planificado viajar hasta Aruba, donde iban a contraer matrimonio. Por otro lado, desde sus redes sociales se mostraban como dos adolescentes enamorados, aunque esas fotos se han quedado en el olvido y empolvadas.

De igual manera, la boda que se estaba cocinando iba a ser de lujo. “Ya se lo advertí, si nos casamos no hay divorcio. Tomamos la decisión juntos. Yo estoy enamorado de ella, la amo. Tenemos muchas cosas bonitas planificadas. Estamos contentos.”, aseguraba Matamoros en agosto.

Como también, por su parte “La Puchys” dijo estar segura de casarse con el presentador a pesar de los divorcios que ha tenido antes. “Si estoy enamorada, yo vivo el día a día”, indicó la modelo.

Ahora parece que el amor se rompió y al parecer terminaron en malos términos. Ahora lo que si se ha puesto como tema de especulación es la actitud que ha tenido como pareja el presentador de televisión.