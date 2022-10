“Ella te puso hasta los cachos”: así defendió ‘La Suka’ a Carlos José Matamoros tras acusación de sus exs

Carlos José Matamoros se vio sumido en el ojo del huracán después de que Katherine Lino ‘La Puchy’ le acusara en redes sociales de que él la agredió físicamente. Sin embargo, la modelo se disculpó y le envío un regalo a su estudio de radio. Por otro lado, otra exnovia señaló en redes sociales que ella también había callado lo abusos del presentador. Frente a esto, Alejandra Sánchez ‘La Suka’ defendió a su colega.

“Si voy a dar un consejito para aquellas personas, principalmente a tus ex mi querido José Matamoros como que están buscando algo que te pase, o algún problema que tengas para caerte. Pero si me molesta de esta chica, no me acuerdo su nombre, me acuerdo que ella te puso hasta los cachos y que tenga la cara de salir a decir eso”, señaló ‘La Suka’.

De igual forma agregó: “¿Cuántos años han pasado? Creo que 15, ocho años de que tu no tiene nada con esa persona. Y que ella de la noche a la mañana espera un momento que te caigas para salir y comentar y hacerte quedar mal. Eso la verdad no entiendo, Me dio hasta coraje ver ese tipo comentarios”.

“Ya pasaron de tu vida”

‘La Suka’ continuo defendendo al Paparazzi. La indignación que le causó se ha hecho viral en las redes sociales, porque ha sido su defensora incondicional.

“La queda mal es ella. Cuando sabemos a nivel nacional lo que esa persona te hizo. Nada que ver. A la final, si pasó o no, los que quedamos como puercos fuimos los que dimos las noticias falsas. Antes de comentar algo tienen que investigar que pasó. Ustedes dos saben cuál fue el meollo del asunto”, finalizó ‘La Suka’.

