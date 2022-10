“Mejor quédese calladito”: Renier Izquierdo envío contundente mensaje al ex de Antonella Moscoso

"Renier le responde al ex de Antonella Moscoso"./ Captura de pantalla de Instagram

Renier Izquierdo envío un contundente mensaje al ex de Antonella Moscoso. Pues no le pareció un comentario que dijo sobre la relación que ellos tuvieron, por lo que le pidió que guarde silencio.

“Que poco hombre decir yo terminé a una mujer, eso no se debería decir. Agradece que no dijo nada de lo que yo sé porque si no fuera diferente. Así que mejor quédese calladito”, indicó Izquierdo.

De igual manera agregó: “Su pasado, su relación es cosa de ellos. Pero en 10 meses conmigo ha hecho 20 veces más de lo ha hecho en tres años contigo”.

Pues a Renier no le pareció la forma en como se dio el comentario de Mansilla y más si es que Izquierdo aún mantiene un vínculo con Antonella, quienes han hecho pública su relación.

Antonella Moscoso espera que Renier Izquierdo defina el estado de su relación

La presión sobre los jóvenes de formalizar su relación ahora les está “cobrando factura”. La polémica alrededor de Renier Izquierdo y Antonella Moscoso se incrementó en los últimos días. Una fotografía en el estado de Instagram del cubano puede ser el inicio o el fin de su relación con la bailarina.

Días atrás, Renier publicó una fotografía de la mano de Antonella con un anillo, acompañada del texto: “Me dijo que sí” y el emoticón de una iglesia. Lo sospechoso fue que minutos después lo eliminó de sus redes sociales.

Sin embargo, esto causó polémica, ya que a Antonella no le pareció el post y lo expresó públicamente. Sin embargo, aún se desconcoe a ciencia cierta cuál es el estado de su relación.

