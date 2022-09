Renier Izquierdo se disculpó públicamente con Silvana Torres después de cerrarle la puerta en la cara

Renier Izquierdo asistió a las instalaciones del programa “De boca en boca” para aclarar su situación con Silvana Torres, con quien días atrás tuvo un enfrentamiento después de que el cubano le negara una entrevista y cerrara la puerta de su camerino en la cara de la presentadora.

Al inicio del programa, Renier se mostró muy molesto e incómodo frente a las acusaciones de los panelistas del programa, quienes lo tildaron de irrespetuoso.

Las presentadoras se mostraban incrédulas y molestas con el participante de “Soy el mejor”, mientras escuchaban sus disculpas.

El presentador Emilio Pinargote participó como mediador entre Renier y Silvana. En ese momento aconsejó a Renier: “Muchas veces perdiendo, uno gana muchísimo más, tú te has ganado la confianza de dos mujeres que siempre te han apoyado”.

A pesar de sus disculpas, Renier recalcó muchas veces que también merece ser respetado, aceptó que su comportamiento no fue adecuado pero que también necesita que lo entiendan.

“Estoy cansado de que me vean como un maleducado, de verdad quiero hacer bien las cosas porque pienso quedarme mucho tiempo en este país, esta es mi casa y ustedes son mis madres, ¿cómo podemos solucionar esto para que no se repita en un futuro?”.

Sin saber qué más decir, le entregó un ramo de flores a cada una de las presentadoras para hacer las paces.

“Yo si te quiero de verdad Renier y a mí sí me dolió lo que tú me dijiste. Espero que esto no sea un show y que tus disculpas sean sinceras, porque no me quiero equivocar nuevamente contigo, me decepcionarías”.

— Silvana Torres