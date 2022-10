¿Por qué se debe declarar primero un hombre y no una mujer? Antonella Moscoso espera que Renier Izquierdo defina el estado de su relación.

La presión sobre los jóvenes de formalizar su relación ahora les está “cobrando factura”. La polémica alrededor de Renier Izquierdo y Antonella Moscoso se incrementó en los últimos días. Una fotografía en el estado de Instagram del cubano puede ser el inicio o el fin de su relación con la bailarina.

Días atrás, Renier publicó una fotografía de la mano de Antonella con un anillo, acompañada del texto: “Me dijo que sí” y el emoticón de una iglesia. Lo sospechoso fue que minutos después lo eliminó de sus redes sociales.

Tras varias entrevistas y rumores, Antonella lo dijo todo frente a las cámaras:

“Sí me regaló el anillo, pero la publicación fue de más. Yo le dije que borre la publicación porque se iba a prestar para malos entendidos. Muchos decían que me iba a casar con él. Cómo va a haber boda, si ni siquiera ha dado el primer paso ”. — Antonella Moscoso

Los fanáticos y los medios estaban muy confundidos con su relación, por lo que Antonella también resaltó que no sabía qué son.

“Que defina bien qué somos, porque ya han pasado siete meses y yo he sido súper clara y le he dicho hay un límite de que se siga entendiendo que esto es show o interés, eso ya me tiene cansada”. — Antonella Moscoso

Ambos han asegurado muchas veces frente a las cámaras que tienen sentimientos el uno por el otro y que están en un proceso de conocerse. Según explicó Moscoso, no está obligando a Renier a ser su pareja, pero necesita conocer en qué punto está su relación.

Esta es la versión de Renier Izquierdo

En un inicio, Izquierdo no quiso dar muchas explicaciones de lo ocurrido, aseguró que prefiere no dar detalles porque “muchas cosas están en juego”.

“Sus padres son muy conservadores, quizá me excedí al subir esa historia, pero igual no me arrepiento. Amor sí hay, sí hay un sentimiento bonito de parte de ambos”.

De igual forma, el bailarín aclaró a todos en televisión nacional que no busca aprovecharse de Antonella. “Yo le di este anillo para oficializar nuestro compromiso, que va más en serio cada día, no me interesa nadie más”, afirmó el bailarín. Sin embargo, negó haber pedido a Moscoso ser su novia.

