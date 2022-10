¿Renier Izquierdo y Anthonella Moscoso son puro show? Sale a la luz un supuesto nuevo amor

Durante el programa de “Los Hackers de la Farándula”, los panelistas cuestionaron la aparente relación entre Renier Izquierdo y Anthonella Moscoso . Aseguraron que existían ciertas inconsistencias, ya que supuestamente la nueva relacionista pública del bailarín, tiene un interés más allá de lo laboral.

Según Reynaldo Vásquez, el manager de Renier es “Don Day”, pero él la presentó como su relacionista pública: “Ahí hubo una equivocación, quedó en evidencia que hay una mentira”, aseguró.

Así mismo, recordaron que Anthonella no sigue a la joven en sus redes sociales. Algo extraño, ya que suponen que al ser una persona cercana a Renier con quien convive mucho tiempo, deberían tener cierta comunicación.

El polémico Santiago Castro, “sin pelos en la lengua” afirmó que tiene fuentes cercanas y confiables que revelaron que los han visto juntos.

Muchas cosas se dicen de Renier y Anthonella. Durante una entrevista para “Viralizados.TV”, ambos revelaron que muchos confunden su amistad con una relación formal para la que aún no están preparados. Desmintiendo los rumores, el cubano aseveró:

“Llevamos siete u ocho meses juntos, nos confunden y piensan que tenemos una relación. No hemos confirmado ninguna relación, mientras los implicados no confirmen nada creo que no hay nada por escrito, para nadie es un secreto que nos estamos conociendo”.

— Renier Izquierdo