Renier Izquierdo causa polémica por una foto donde aparece como presentador de noticias

Sus seguidores explotaron en sus redes sociales indicando que no podría ser presentador de noticias en TC televisión. Esto, porque el modelo cubano, Renier Izquierdo subió una foto a su Instagram con el fondo de “El Noticiero” con un mensaje que decía: “A veces hay oportunidades que te llegan sin buscarlas, pero nunca te sientes y esperes a que lleguen las oportunidades. Levántate y créalas”.

Ante eso, el modelo tuvo que salir a aclarar que no lo será pero sí le gustaría serlo en un futuro y que para eso se está preparando. El joven de “Yo soy el mejor” recibió duros comentarios por esa foto y lo criticaron fuertemente hasta algunos presentadores. “Hay muchos detractores que te critican en redes y lo entiendo, pero que presentadores se pongan a criticar de la foto que publiqué, no entiendo cuál es el problema”, dijo en el programa “De Boca en Boca”. “Solo puse una foto porque estaba producido y no me di cuenta que atrás decía El Noticiero”, agregó en su defensa.

Luego, indicó que para llegar a ese puesto hay que prepararse y estudiar mucho y que él en la actualidad lo está haciendo ya que consiguió una beca de estudios para la carrera de Comunicación Social, aunque no mencionó la universidad.

Para sus ‘haters’, Reiner Izquierdo indicó que los malos comentarios lo inspiran para seguir y mejorar pero no descarta llegar a conseguir ese trabajo. Además participó en la primera temporada del reality El poder el amor, que se transmitió en Ecuavisa el año pasado. En el ‘Poder del amor’ entabló un noviazgo con la colombiana Melissa Gate, quien hace poco estuvo en el país para presentar un show junto a los exparticpantes del reality turco.