“Para mí es una raya más al tigre”: Verónica Saltos dejó de ser presentadora de farándula online por estas razones

Verónica Saltos dejó de ser presentadora de un segmento de farándula en el canal digital Telepremier. Todo esto después de que hacer una semanas se diera un conflicto con varios periodistas de entretenimiento de Ecuavisa. El tema que causó polémica fue unas declaraciones que Saltos hizo sobre Alejandra Jaramillo y su participación en UNIMÁS, en “Siéntese quien pueda”. Además varias páginas digitales han afirmado que Verónica salió del programa en el que estaba porque “no soportó las críticas”.

Sin embargo, Metro Ecuador se comunicó con la presentadora que estuvo en el ojo del huracán por este tema para conocer las razones por las que dejó este espacio donde fue protagonista por bue tiempo.

“Si me retiré. Las razones fueron porque no me da tiempo y se viene diciembre; tengo que estar enfocada en mi línea de ropa y los pedidos, además de lanzar mi colección navideña”, indicó Saltos.

Por otro lado, también se le preguntó a la presentadora y modelo si tenía que ver con algo relacionado al conflicto que existió por el tema de Alejandra Jaramillo y las críticas recibidas por los periodista de farándula de Ecuavisa. Frente a esto Verónica respondió:

[ Verónica Saltos le dice a Alejandra Jaramillo: “Quítate el papel de sumisa” ]

Verónica Saltos y Alejandra Jaramillo

“Yo llevo 9 años en la Tv y me conocen como “la polémica”. Digo las cosas. Los comentarios de las personas a mí me dejaron de importar hace 4 años y eso no tiene nada que ver porque para mí es una raya más al tigre. Yo no me salí por eso, yo me salí por dos razones y una de esa es enfocarme más en mi negocio y tengo proyectos”, indicó la modelo.

Verónica Saltos es una personaje que se ha dado a conocer en el mundo de la pantalla chica, sobre todo en los segmentos de farándula. Ahora, desde sus redes sociales sigue posicionando su imagen como modelo, como también su línea de ropa.

[ “Solo hablo para mi programa no para lo que ustedes deseen”: Verónica Saltos defendió su trabajo y arremetió contra ‘Los Hackers de la Farándula’ ]