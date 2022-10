Verónica Saltos le dice a Alejandra Jaramillo: “Quítate el papel de sumisa”

Verónica Saltos, sigue disparando dardos de críticas contra la panelista de ´Siéntese quien pueda´, Alejandra Jaramillo. La conductora del programa digital, ‘Agárrate’ volvió a pronunciarse con respecto a lo que piensa sobre ´La Caramelo’ frente a las cámaras de ´Farándula datos´, a quienes aseguró que ella no siente ningún tipo de envidia hacia Ale Jaramillo, e inclusive hizo una recomendación al rostro del popular reality.

“Yo no la envidio sabes, estás en un programa internacional, tienes que portarte como tal, tienes que tú ser la chispa, ya no el papel de la típica niña sumisa, la típica niña dulce, o sea ya sácate ese papel” dijo la también modelo durante su entrevista, haciendo alusión a la actitud que de acuerdo con ella, es la que adopta la ecuatoriana en ´Siéntese quien pueda´.

Asimismo, Verónica Saltos también habló acerca de la manera en que son vistas sus opiniones y aseguró no entender el porqué “satanizan” lo que se dice de Alejandra Jaramillo. “Yo no entiendo el por qué la gente lo sataniza “¿Por qué hablas mal de ella?” “¿Por qué dices esto?” “eres envidiosa”, no es envidia señores, no es envidia”, dijo.

Señalamientos hechos por Verónica Saltos

Hace tan solo algunas semanas, la presentadora de farándula dio fuertes declaraciones con relación a la entrada de Alejandra Jaramillo al reality show estadounidense y aseguró que ´La Caramelo´ habría entrado ´palanqueada´, gracias a la influencia de un presunto pretendiente peruano, quien sería el que hizo la conexión para que la ecuatoriana fuese admitida.

“Me dice que ella entró palanqueada, ella está con un peruano y, sin embargo, por él entró palanqueada, no por sus propios méritos, o por lo que ella se ha desempeñado aquí en Ecuador. Pruebas no tengo, eso es lo que me dijo mi amigo de Estados Unidos”, fueron las palabras de Salto en su momento, de las que hasta ahora no se retracta.