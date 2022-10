“Solo hablo para mi programa no para lo que ustedes deseen”: Verónica Saltos defendió su trabajo y arremetió contra ‘Los Hackers de la Farándula’

Verónica Saltos se defendió desde el canal digital donde ella se dedica a presentar contenido de farándula. La semana pesada la modelo se vio en el ojo del huracán después de dar una declaraciones sobre el trabajo de Alejandra Jaramillo en “Siéntese quien Pueda”. Sin embargo, esto provocó que desde los programas de entretenimiento en Ecuavisa emitieran varias críticas en su contra. A pesar de ello, esto dijo la guayaquileña:

“A mí nadie aquí ‘minchonea’ para yo decir las cosas. Yo digo las cosas porque a mí me da la gana de decirlo, porque si yo hablo es por algo”, señaló Saltos.

Hace algunos días, los periodistas de farándula de Ecuavisa la cuestionaron por la falta de pruebas que tenía para referirse al trabajo de ‘La Caramelo’ en UNIMÁS.

Verónica saltos dijo que vivió momentos de acoso

La presentadora de farándula digital también dio más detalles sobre el acoso que vivió al momento de ser abordada por uno de los periodistas de los Hackers de la Farándula.

“Yo estaba haciendo temas de trabajo por teléfono cuando de pronto me bajo porque me iba el Spa, me siguieron, ¿cómo me siguieron? sabrá dios y la virgen”, señaló Saltos.

De igual forma agregó: “me sentí acosada, me sentí asustada en realidad. Si yo no hablé para su programa, fue porque a mi no me da la gana de hablar. Solo hablo para mi programa no para lo que ustedes deseen.

