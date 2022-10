“No es profesional”: Henry Bustamante arremetió contra Verónica Saltos y defiende a su amiga Alejandra Jaramillo

La polémica se desató luego de que Verónica Saltos emitiera unas declaraciones en contra de Alejandra Jaramillo. Frente a esto, la presentadora de un canal digital de farándula fue duramente criticada por Henry Bustamante, quien defendió a capa y espada a ‘La Caramelo’.

“Me sorprende mucho que personajes que vienen de acá, que por ahí he leído con un irrespeto y con una irresponsabilidad total de lanzar algo y lavarse las manos con que un amigo mío me contó, no me consta, no me ataquen en las redes porque mi amigo me contó”, señaló Bustamante.

Así mismo, agregó: “seguramente no tienen un título de comunicador social, no es un profesional que está frente a las cámaras. Y no tiene la experiencia para saber que lo sale de tu boca es responsable tuyo. Entonces como pueden decir: ‘ella está ahí por palanca no por mérito propio’, o sea que manera de generar tanta envidia, tanto odio”.

¿Qué dijo Verónica Saltos sobre sobre Ale Jaramillo?

La presentadora de un canal digital expresó lo siguiente de ‘La Caramelo’: “me dice ella entró palanqueada, ella está con un peruano y sin embargo, por él ella entró palanqueada, no por sus propios méritos, o por lo que ella se ha desempeñado aquí en Ecuador. (...) Pruebas no tengo, eso es lo que me dijo mi amigo de Estados Unidos.

Estos comentario desataron polémica ya que las fuentes que Saltos presentó no son confiables y no existen los argumentos para demostrar lo que ella asegura sobre la actual panelista del reality show ‘Siéntese quien pueda”.

