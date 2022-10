¿Sin amigo y sin novia? Ya no confía en Santiago Castro de “Los Hackers de la Farándula”

Son pocas semanas desde que Santiago Castro anunció en televisión nacional su nuevo romance con “La Colorada”. En medio de una fiesta de quince años, Reynaldo Vásquez sorprendió con su cámara al presentador de “Los Hackers” junto a otra persona a quien llamó Maura.

Reynaldo se acercó a su mesa a pedirles una explicación. Ambos se encontraban muy juntos, por lo que causó muchas dudas en su amigo y su actual novia. Santiago Castro evadió a su compañero y aseguró que su pareja “no pudo venir porque estaba enfermita”.

La joven que lo acompañaba se mostró sorprendida cuando supo que Castro tenía novia: “No la conozco…No sabía de la existencia de esa tal Colorada”.

[ Santiago Castro se pronunció tras filtración de videos íntimos de su novia: “Lo rechazo, va en contra del amor” ]

En “Los Hackers”, el farandulero reveló que su novia lo bloqueó, no le contesta ninguna llamada, ni mensaje. Aspira ir a buscarla a Machala, ciudad donde vive. Así mismo, Santiago Castro llamó “mal amigo” a Reynaldo, con quien comparte en la pantalla de Ecuavisa y de Calientitos TV. Desde lo ocurrido se ha mostrado resentido con su colega.

“Te lo dije suave porque estábamos en televisión. Tras cámaras tú sabes que no me gustó lo que hiciste, me has ocasionado un problema. Me tiene bloqueado, le escribo, le llamo y no me contesta”.

— Santiago Castro