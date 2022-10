Santiago Castro casi se ‘desmaya’ cuando lo pillaron con su novia ‘La Colorada’ ingresando al canal de Ecuavisa

“Los hackers de la farándula” no perdonan ni a los panelistas de su mismo programa y ahora fue el turno de Santiago Castro, ya que los reporteros estaban tras la pista de la novia del presentador de ‘Calientitos’, más conocida como “La Colorada’, ya que él no ha querido mostrarla públicamente.

La presentadora del programa, Dora West, fue la anunció la primicia de revelar a la misteriosa mujer que se robó el corazón del de ‘Calientitos. El ‘Lazito’ de la farándula, fue el que los ‘pillo’ en el auto cuando ingresaban al canal de Ecuavisa.

En el reportaje indicaban que Castro está loco por la rubia pues sale a verla cada vez que se termina el programa en el Cerro. Se trata de Andrea Contreras, quien llegó de sorpresa al programa y compartió set con todos los ‘Hackers’.

Andrea reveló que lleva de pareja con Santiago un poco más de tres meses y que se conocieron por medio de eventos en común. “Bueno yo no no la he querido presentar pero ya las cosas se dieron así que pase lo que tenga que pasar”, dijo en entrevista al ‘Lazito’, Santiago Castro.

Santiago Castro está nervioso porque le ‘cacharon’ a su nueva novia:

El presentador del programa de Ecuavisa dijo sentirse nervioso ya que la gente pensaba que no tenía corazón. “Como le decía a Andrea ahora voy a estar del otro lado de la cámara por este anuncio”, dijo Castro.

¿Qué dicen los usuarios sobre la novia de Santiago Castro?

En la cuenta de Instagram abundan los mensajes respecto a este personaje, aunque Santiago Castro promete contarlo todo si la productora de “En Contacto”, Betty Mata, lo invita al segmento “Locuras del corazón”.