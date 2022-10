“Mamá mira todo lo que he conseguido”: Santiago Castro cuenta con lágrimas una dura parte de su vida

Santiago Castro, recocido comunicador de la farándula, y ahora panelista del programa de entretenimiento “Los Hackers de la Farándula”, contó en una entrevista una dura parte de su vida. Al parecer el presentador ha tenido varias diferencias con su madre.

“Mi mamá en su momento de desesperación de que no pasa nada conmigo y tenía la carga del bebé, me da una paliza y me bota de la casa. Fue duro el enfrentamiento que duró cinco años; la pase mal porque siempre extrañaba a mi mamá. Mamá mira todo lo que he conseguido y quiero que te sientas orgullosa de mi porque nunca he hecho nada malo”, señaló.

Este capítulo que narró Santiago fueron “golpes y una dura separación de 5 años”; según reseña la publicación de En Contacto.

Así mismo habló sobre los proyectos que inició primero como un canal digital, donde tuvo varias polémicas por comentario emitidos respecto a variso personajes de la farándula nacional.

¿Quién es Santiago Castro?

Presentador de un medio de comunicación digital, se ha visto envuelto en varios conflictos con diferentes personajes, donde incluso le han llevado a comparecer en audiencias, como el videos filtrado de Don Day.

Su canal, Calientitos Tv llegó a buenas instancias al ser transmitidos por un canal de televisión. Incluso, Gamavisión era la primera opción para transmitir el programa. Sine embargo, no se llegó a ningún acuerdo.

Ahora es parte de un nuevo segmento de Ecuavisa que ha sido duramente cuestionado por personajes como Andreina Bravo, Mare Cevallos y su madre, la periodista María Mercedes Cuesta.

