Santiago Castro se pronunció tras filtración de videos íntimos de su novia: “Lo rechazo, va en contra del amor”

La presentación oficial de su nueva novia, le pasó factura casi de manera inmediata, el panelista del programa ´Los hackers de la farándula´, Santiago Castro, recién dio el anuncio y mostró el rostro de quien se ganó su corazón y casi de manera instantánea, se dieron a conocer unos videos íntimos, donde presuntamente su novia, Andrea Contreras, sería la protagonista.

La red social de Instagram, fue la plataforma por la que la filmación habría empezado a correr. Las imágenes que no cuentan con la mayor resolución, ya se encuentran circulando por varias cuentas, las cuales aseguran que se trata de la también llamada ´Colorada´.

Ante estas señalaciones, el popular ‘Lazito’ de la farándula no se quedó callado, contrario a ello, se pronunció en defensa de su nueva relación y rechazó el rodaje de las imágenes, las cuales acusó de mal intencionadas y aseguró que solo lo hacia gente que está en “contra del amor”.

“Siempre existe la envidia, siempre existe gente mal intencionada, justo, hace pocos minutos a través de las redes sociales, han comenzado ya a difundir unos videos, realmente que rechazo, como siempre en contra del amor y queriendo dañar la relación con mi novia, me duele sí, me duele que gente sin escrúpulos, enseguida, pescando en río revuelto, queriendo ver cucos donde no hay, se empecinan”, dijo, Santiago Castro, durante el espacio del programa del cual hace parte.

Asimismo, el ecuatoriano aseguró que él mismo se dará el tiempo de hacer frente a cada una de las cuentas que han hecho la difusión masiva de estas grabaciones.

“Yo estoy aquí bien parado y mañana voy a responder uno a uno los mensajes, a cada una de estas cuentas, que se empecinan sí, en darnos y darnos, pero si tengo que defender a capa y espada mi relación no me temblará, nunca me ha temblado y no me va a temblar ahora”.

Hace tan solo un día, que el presentador reveló la identidad de su novia, durante ´Los hackers de la farándula´ y ya la misma se ha visto en vuelta en una polémica.