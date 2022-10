“La Suka” Alejandra Sánchez afirmó que dentro de los Hackers hay un “sapo”

Los rumores de que Carolina Jaume iba a ser parte de “Los Hackers de la Farándula” en Ecuavisa se salieron de control cuando Alejandra Sánchez lo aseguró en su programa de radio públicamente. Incluso dio detalles del tiempo y el dinero que se esperaba acordar con la famosa presentadora.

Jaume aparentemente desmintió lo dicho por la “Suka” en un mensaje que obtuvieron “Los Hackers de la Farándula”, quienes la acusaron de mentirosa y hablar sin fundamento. En medio de una entrevista con Reynaldo Vásquez, Alejandra le dijo “sus verdades” a los Hackers, sobre todo a Santiago Castro.

“No me estoy inventando, no solamente fue esa persona que me contó, fue alguien más que está sentado en ese set”, afirmó Sánchez en relación a lo ocurrido con Jaume.

En su intervención aseguró que tenía pruebas contundentes que podría revelar para desmentir a quienes hablaban de ella. Sin embargo, se mostró como una mujer profesional que prefería evitar problemas y shows.

“Puedo mostrar audios, chats, pero yo no caigo en el mismo juego. Eso es solo de personas inmaduras y de niñas que quieren hacer show”. — Alejandra Sánchez

Problemas de “La Suka” con “Los Hackers”

Alejandra siempre ha tratado de decir directamente lo que piensa de cualquier persona, por lo que ha sido parte de varias polémicas, sobre todo últimamente. En esta ocasión aseguró firmemente:

“Me enoja y me fastidia la gente hipócrita y de doble cara, principalmente la de Santiago que se hace el mojigato. Ahora está vendido y comprado porque está en un canal y que habla por hablar. Jamás voy a hablar sin pruebas… Santiago no es ningún santo”. — Alejandra Sánchez

Semanas atrás también acusó a Leonardo Quezada de ser una persona muy dramática y lo llamó “showsero”. ”Lazito se hace el que le duele la mano, hace tremendo show”, afirmó Sánchez. De igual forma recalcó que todo el mundo es consciente de la farsa del panelista.

Dora West tampoco se salvó de sus comentarios y respondió a sus acusaciones tiempo atrás: “La gente confunde muchísimo la falta de humildad con evolución”.

