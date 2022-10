Lazito de “Los Hackers de la Farándula” es un showsero según La Suka Sánchez.

Alejandra Sánchez habló frente a las cámaras de “Los Hackers de la Farándula” sobre lo que piensa de “Lazito”. La expresentadora de televisión lo acusó de ser una persona muy dramática.

Tras varias polémicas de “La Suka” con los panelistas de “Los Hackers de la Farándula”, ahora llamó “showsero” a Leonardo Quezada. Confesó que tras las polémicas, casi tuvo un derrame y no lo “gritó a los cuatro vientos” como lo hizo el presentador, después de que aparentemente la seguridad de Andreina Bravo lastimara su brazo.

“Lazito se hace el que le duele la mano, hace tremendo show”, afirmó Sánchez. De igual forma recalcó que todo el mundo es consciente de la farsa del panelista.

Reforzó sus argumentos cuando reveló que debido a toda la polémica que se desató en su contra semanas atrás, casi le causan un derrame en su ojo, pero ella “no hizo show”.

“ Yo no hice tremendo show como hizo Lazito, pero casi sufro un derrame en mi ojo, me salió una mancha roja. Me da coraje, iras, porque detesto las injusticias de la vida”.

Alejandra reveló que sí se ha visto afectada por los recientes conflictos. Sin embargo, no siente ningún rencor. “Amor y paz con todos”, expresó.

“ El problema es cuando una persona se muestra real ante las cámaras , sí nos afecta. He sido de las amigas que cuando piden un plato de comida les doy, no se le debe negar un plato de comida a nadie”.

Sukita Sánchez junto a Dora West protagonizaron varias polémicas tras ciertos comentarios y publicaciones en redes sociales. Durante una entrevista con Reynaldo Vásquez, Alejandra respondió a los comentarios de muchos de “Los Hackers de la Farándula” en su contra.

“Hay mucha gente en redes sociales y en el medio televisivo que es muy envidiosa y que le encanta inventarse y pisotear tu nombre …quiero que quede claro, yo no me peleo con Ecuavisa, me peleo con las personas que no me tratan bien”.

— Alejandra Sánchez