Andreina Bravo es criticada nuevamente por su corta presentación en Tosagua Manabí: “Como el gallo, subió, cantó y se bajó”

La joven cantante, Andreina Bravo , quien ha sido criticada fuertemente por sus desplantes musicales, vuelve a estar en la mira de sus fanáticos tras su presentación en Tosagua, Manabí. Algunos de los medios de comunicación del cantón y los asistentes del evento se mostraron decepcionados después de su show.

El cantón de Tosagua quería celebrar en grande el Mes de las Artes, la Cultura y la Interculturalidad, por lo que el GAD agendó una presentación con la influencer Andreina Bravo para el primero de octubre, muchos esperaban con ansias escucharla cantar en vivo y en directo.

El medio digital “Bachillero TV” que ha transmitido los eventos organizados en el cantón, realizó una fuerte publicación revelando que muchas personas salieron decepcionadas tras la corta presentación de Andreina. “Como el gallo, subió, cantó y se bajó”, fue el titular de la publicación que realizó este medio.

De igual manera, al desconocer cuánto dinero invirtió el GAD de Tosagua en la presentación de Andreina, terminaron su publicación con la pregunta “¿Cuánto habrá pagado el GAD de Tosagua por esta noche de show de la cantante?”

Los comentarios de quienes asistieron al evento estaban divididos, hubo quienes defendieron a la cantante de las críticas, pero también una gran mayoría arremetió sin piedad contra Andreina Bravo, juzgaron su vestimenta, su talento y su carrera musical.

Andreina Bravo rompió en llanto

Días antes del evento, durante una entrevista para “De boca en boca”, la joven guayaquileña rompió en llanto al hablar de su carrera como cantante, ya que últimamente ha recibido muchas críticas por su supuesta participación en Viña del Mar.

Andreina Bravo se ha visto comparada con otras artistas y aseguró:

“Estoy muy sensible porque hay muchas cosas que pasan, todos tenemos luchas, pasamos por momentos difíciles y lo más importante es apoyarnos entre nosotros y saber que cada uno tiene una vida para hacer lo que quiera”. — Andreina Bravo

Pese a lo ocurrido, la joven también afirmó que: “El ataque del enemigo solo tiene éxito si tu lo permites, yo no lo permito, no dejo que me mueva, yo sé dónde voy, estoy súper enfocada”.