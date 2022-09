Andreina Bravo rompió en llanto frente a Mirella Cesa por las críticas que ha recibido

Durante una entrevista con “De boca en boca”, mientras Mirella Cesa adulaba a Andreina Bravo, la joven guayaquileña rompió en llanto al hablar de su carrera como cantante, ya que últimamente ha recibido muchas críticas por su supuesta participación en Viña del Mar.

En un inicio Andreina se mostró muy contenta al hablar de Mirella Cesa y afirmar que ella es “una artista completa” que a pesar de ser conocida internacionalmente se mantiene como una persona humilde.

Andreina Bravo fue acompañada por la famosa artista Mirella Cesa durante una presentación en TC Televisión. En el momento en que le preguntaron a Mirella si Andreina merecía o no representar a Ecuador en el festival de Viña del Mar, la sonrisa del rostro de Andreina desapareció.

Muy alegre Cesa afirmó que la joven de 26 años sí merece participar en Viña del Mar: “Creo que ella es una mujer que está en constante preparación, tiene mucho que dar, es una mujer muy amada por la audiencia y eso hay que aplaudirlo y admirarlo”.

Andreina lloró frente a las cámaras

En ese instante Andreina empezó a llorar y afirmó que necesitaba esas palabras de aliento.

“Estoy muy sensible porque hay muchas cosas que pasan, todos tenemos luchas, pasamos por momentos difíciles y lo más importante es apoyarnos entre nosotros y saber que cada uno tiene una vida para hacer lo que quiera”. — Andreina Bravo

Finalmente, cuando le preguntaron si sus lágrimas eran provocadas por todas las críticas que ha recibido últimamente, Bravo aseguró: “El ataque del enemigo solo tiene éxito si tu lo permites, yo no lo permito, no dejo que me mueva, yo sé dónde voy, estoy súper enfocada”.

Andreina Bravo o Mar Rendón

Las opiniones de los ecuatorianos están divididas entre quién debería representar a Ecuador en Viña del Mar en 2023. Por lo que Andreina Bravo y Mar Rendón han sido protagonistas de muchos debates y críticas al respecto.

La cantante ecuatoriana Dayanara Peralta, que llegó a la final de la competencia internacional de Viña del Mar, afirmó en el programa “Los Hackers de la Farándula” sin rodeos que, entre Andreina Bravo y Mar Rendón, Mar debía ser quien vaya al festival de 2023.

“En lo personal, yo estimo y valoro mucho el trabajo que hacen Andreina y Mar, pero considero que Mar, a raíz de La Academia, está con su voz súper bien preparada para representarnos”. — Dayanara Peralta

