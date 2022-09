“Basta del acoso Ecuavisa”: La tendencia que apoya a Andreina Bravo tras fuertes críticas en programas de farándula

Los programas de entretenimiento y farándula de Ecuavisa están en el ojo del Huracán, tras haber emitido fuertes críticas en contra de Andreina Bravo. Todo surgió después que la cantante se negó a dar a una entrevista. Las producciones que cuestiona lo internautas son En Contacto y Los Hackers de la Farándula.

Incluso, esto últimos emitieron un post donde pedían la opinión de sus seguidores: “Comenta, ¿Andreina Bravo ha perdido la humildad?. Frente a esto lo seguidores de la vedette, reaccionaron y convirtieron en tendencia la frase: #bastadelacosoEcuavisa.

Lleva más de 10 000 tuits y etiquetas que piden que paren con las críticas y el acoso a personas que no quieren, ni está en la obligación de responder preguntas por parte de periodistas de la prensa rosa y más si se trata de temas personales.

"Tendencias que apoyan a Andreína Bravo"./ captura de pantalla de Twitter.

“Dejen en paz a mujeres como Andreina Bravo y Mare Cevallos que porque no son de su agrado meten cizaña a su privacidad”; “Hemos venido viviendo una de acoso desde hace semanas me indigna que un canal con tanto prestigio se deje llevar por shows, permitiendo que hombres den opiniones hacia una mujer. Hoy todas somos un sola voz”, escriben algunos de los usuarios de la red social del pajarito.

Contexto

Leonardo Quezada, mejor conocido como ‘Lazito’, trató de hacerle una entrevista a Andreina Bravo respecto a los premios Viña del Mar. Sin embargo, mientras el comunicador la perseguía para preguntarle, ella lo ignoró e interpuso a la seguridad para que no se le acercara.

“En precipitada fuga señoras y señores es como salió Andreina Bravo. Al parecer no le deja su seguridad, no sé en realidad quién es que lo impidió, que la subió al carro. No sé si estaría resentida con nuestro canal. Ella prefirió guardar silenció”, explicó Quezada que quería obtener declaraciones por parte de la artista.

