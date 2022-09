La Suka ataca a Dora West: “Aprende a ser humilde”

A raíz de una nota en los ‘Los Hackers de la Farándula’ sobre Alejandra Sánchez, conocida como ‘La suka’, se ha creado una polémica entre ella y Dora West. La ex presentadora de televisión tomó de mala manera algunos comentarios que realizó la nueva ‘reina de la prensa rosa’ y terminó atacándola por Instagram.

Sin embargo, Dora West no se quedó callada y, respondió el ataque de forma “civilizada y educada”. Lo que generó el conflicto, fue el mensaje de ‘La suka’ en redes sociales, donde asegura que la presentadora del nuevo programa de farándula de Ecuavisa, no tiene humildad y se le olvidó de donde viene.

“Gracias a Dios señora, no vivo de la TV como usted. Soy respetuosa con la persona que ni pidió la nota y lo primero que dije fue, ‘Si esta persona como usted está en el programa paso’. Prefiero no hablar ¿Por qué? Por lo sobrada. Aprende a ser humilde. Hoy estás allí y mañana vuelves a hacer una bailarina que pelea por hombre y si no recuerdas entra en YouTube”, escribió Alejandra Sánchez en las historias de Instagram.